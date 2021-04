La gente espera su turno para recibir la vacuna contra el coronavirus Covid-19 en un hospital del gobierno en Chennai, India. | Fuente: AFP

Lalit Ashok es uno de los millones de indios que el pasado miércoles se lanzaron sobre sus portátiles o teléfonos móviles para inscribirse en la nueva fase de vacunación para mayores de 18 años en la India, un programa que oficialmente comienza mañana, sábado.



Pero varias regiones indias han anunciado que no serán capaces de empezar en la fecha prevista a falta de vacunas, lo que ha puesto en duda esta iniciativa en medio de una virulenta segunda ola que ha dejado ya 18,7 millones de infecciones y más de 208.000 muertes, con récords de contagios diarios.

ENCONTRAR CITA, MISION IMPOSIBLE

Ashok, residente en Bombay, explicó a Efe que consiguió registrarse el mismo miércoles tras varios intentos fallidos causados por la saturación de la plataforma Cowin, creada por el Gobierno indio para gestionar la vacunación.



Pero encontrar un centro de vacunación se ha revelado tarea imposible.



"Después de registrarme, estuve buscando centros cerca de donde vivo y me di cuenta de que no hay plazas para vacunarse, he intentado durante los últimos dos días encontrar una plaza pero todavía no lo he conseguido", lamentó.



El Gobierno del estado occidental de Maharashtra, la región más castigada por el coronavirus y que tiene a Bombay como capital, ya ha anunciado que no podrá comenzar la nueva fase de vacunación, a la que pueden optar unos 500 millones de indios en todo el país según el censo de 2011.



El Ministerio de Salud indio reveló que 24,5 millones de indios de entre 18 y 45 años se han registrado en la plataforma en solo dos días.



Pero Bombay anunció anoche el cierre de su campaña de vacunación durante tres días por falta de dosis.

CITAS ANULADAS

En Nueva Delhi, también duramente afectada por la pandemia, el jefe de Gobierno, Arvind Kejriwal, afirmó que solo las personas con cita deben acudir a los centros de vacunación.



"Os pido que no hagáis cola en los centros mañana. Tan pronto como lleguen las vacunas, haremos un anuncio adecuado. Solo entonces las personas con cita podrán empezar a venir a los centros", dijo



Muchos residentes de entre 18 y 45 años de edad que consiguieron una cita para vacunarse en los próximos días, este corresponsal incluido, han recibido hoy mensajes de cancelación.



"Tenía una cita confirmada para vacunarme el 12 de mayo en un centro privado de Nueva Delhi. Acabo de recibir un mensaje de Cowin en el que dice que ha sido cancelada. ¿Podría el Ejecutivo o el estado (de Nueva Delhi) explicar por qué?", denunció en Twitter Ushinor Majumdar.



Otros estados indios han advertido que no podrán empezar la nueva fase de vacunación en los próximos días.



La India administró en la última jornada 2,2 millones de dosis, según datos del Ministerio de Salud del país asiático, un número que no ha hecho más que bajar frente a los 3,5 millones de inoculaciones que tenían lugar en el país hace unas semanas.



Este país de unos 1.350 millones de habitantes ha administrado 152 millones de dosis desde que en enero comenzó su campaña de vacunación.



En total 26,7 millones de personas, menos del 2 % de la población del país, han recibido las dos dosis de una de las dos fórmulas en uso: Covishield de AstraZeneca y la indígena Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech.

EFE