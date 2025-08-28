El histórico viaje de Kim Jong-un a China: cronología de sus escasas salidas al extranjero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder norcoreano Kim Jong-un visitará Pekín el 3 de septiembre para asistir al desfile del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que supondrá su debut en un evento multilateral de líderes y la primera vez que coincida con sus homólogos de China y Rusia.

Será apenas su undécima salida al extranjero desde que tomó posesión a finales de 2011. Estos son sus viajes previos, la mayoría entre 2018 y 2019, según el Ministerio de Unificación surcoreano:

Pekín, 25 - 28 de marzo de 2018:

Kim viaja por primera vez al extranjero como líder, para reunirse en secreto con el mandatario chino, Xi Jinping, y discutir la desnuclearización de la península coreana.

Corea del Sur, 27 de abril de 2018:

Kim se convierte en el primer mandatario de Corea del Norte en pisar territorio surcoreano desde el fin de la Guerra de Corea de 1953, al cruzar hacia el lado sur de la Zona Desmilitarizada de Corea (DMZ), que separa el Norte del Sur y se estableció tras el armisticio. Ahí se reunió con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Dalian, China, 7-8 de mayo de 2018:

Kim visita la ciudad portuaria china de Dalian para otro encuentro sorpresa con Xi en medio de los preparativos para su cita con el presidente estadounidense Donald Trump, quien estaba en su primer mandato.

Singapur, 10-13 de junio de 2018:

Kim asiste a la histórica cumbre con Trump, la primera entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano. Firman una declaración conjunta.

Pekín, 19-20 de junio de 2018:

Kim vuelve a celebrar una cumbre con Xi Jinping para abordar una posible desnuclearización.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Pekín, 7-10 de enero de 2019:

Kim se vuelve a reunir con Xi.

Hanói, Vietnam, 26 de febrero-2 de marzo de 2019:

Celebra su segunda cumbre con Trump, que concluyó sin acuerdo.

Vladivostok, Rusia, 24-26 de abril de 2019:

Se reúne por primera vez con Putin.

Zona Desmilitarizada de Corea, 30 de junio de 2019:

Celebra el histórico encuentro trilateral con Moon y Trump en la Casa de la Paz de la Zona Desmilitarizada, situada en el Sur.

Óblast de Amur, Rusia, 12 - 17 de septiembre de 2023:

Kim se reúne de nuevo con Putin en medio de la guerra entre Moscú y Kiev.

Meses más tarde, ambos líderes firman el acuerdo de asociación estratégica integral, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión. El acuerdo resultó en un enfriamiento de los lazos con China, que ahora parecen mejorar con el nuevo viaje a la potencia asiática.

