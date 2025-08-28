Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

El histórico viaje de Kim Jong-un a China: cronología de sus escasas salidas al extranjero

La mayoría de viajes al extranjero de Kim Jong-un fue entre 2018 y 2019.
La mayoría de viajes al extranjero de Kim Jong-un fue entre 2018 y 2019. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El líder norcoreano visitará Pekín el 3 de septiembre para asistir al desfile del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, lo que supone apenas su undécima salida al extranjero desde que asumió el poder.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder norcoreano Kim Jong-un visitará Pekín el 3 de septiembre para asistir al desfile del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que supondrá su debut en un evento multilateral de líderes y la primera vez que coincida con sus homólogos de China y Rusia.

Será apenas su undécima salida al extranjero desde que tomó posesión a finales de 2011. Estos son sus viajes previos, la mayoría entre 2018 y 2019, según el Ministerio de Unificación surcoreano:

Pekín, 25 - 28 de marzo de 2018:
Kim viaja por primera vez al extranjero como líder, para reunirse en secreto con el mandatario chino, Xi Jinping, y discutir la desnuclearización de la península coreana.

Corea del Sur, 27 de abril de 2018:
Kim se convierte en el primer mandatario de Corea del Norte en pisar territorio surcoreano desde el fin de la Guerra de Corea de 1953, al cruzar hacia el lado sur de la Zona Desmilitarizada de Corea (DMZ), que separa el Norte del Sur y se estableció tras el armisticio. Ahí se reunió con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Dalian, China, 7-8 de mayo de 2018:
Kim visita la ciudad portuaria china de Dalian para otro encuentro sorpresa con Xi en medio de los preparativos para su cita con el presidente estadounidense Donald Trump, quien estaba en su primer mandato.

Singapur, 10-13 de junio de 2018:
Kim asiste a la histórica cumbre con Trump, la primera entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano. Firman una declaración conjunta.

Pekín, 19-20 de junio de 2018:
Kim vuelve a celebrar una cumbre con Xi Jinping para abordar una posible desnuclearización.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Pekín, 7-10 de enero de 2019:
Kim se vuelve a reunir con Xi.

Hanói, Vietnam, 26 de febrero-2 de marzo de 2019:
Celebra su segunda cumbre con Trump, que concluyó sin acuerdo.

Vladivostok, Rusia, 24-26 de abril de 2019:
Se reúne por primera vez con Putin.

Zona Desmilitarizada de Corea, 30 de junio de 2019:
Celebra el histórico encuentro trilateral con Moon y Trump en la Casa de la Paz de la Zona Desmilitarizada, situada en el Sur.

Óblast de Amur, Rusia, 12 - 17 de septiembre de 2023:
Kim se reúne de nuevo con Putin en medio de la guerra entre Moscú y Kiev.

Meses más tarde, ambos líderes firman el acuerdo de asociación estratégica integral, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión. El acuerdo resultó en un enfriamiento de los lazos con China, que ahora parecen mejorar con el nuevo viaje a la potencia asiática.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Kim Jong-un Corea del Norte China

Más sobre Asia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA