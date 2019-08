Referencial. Tomografía de un tumor similar en la esquina inferior derecha de un paciente. | Fuente: N+1

Un equipo de médicos de la ciudad Chennai, India, extrajeron de la mandíbula inferior de un niño de siete años un tumor que contenía 526 dientes rudimentarios. El paciente fue diagnosticado con odontoma, una anormalidad en el desarrollo del tejido dental que no tiene síntomas y que generalmente se encuentra por casualidad.

El odontoma es un tumor benigno, y consiste en tejidos extra que se desarrollan en los huesos de la mandíbula superior, inferior o, a veces, en ambas. Según diversas estimaciones, los odontomas comprenden del 20 al 76% de todos los tumores relacionados con el desarrollo de dientes. Las causas de su aparición se desconocen, pero algunos investigadores atribuyen el desarrollo de tales tumores a lesiones e inflamaciones a una edad temprana, así como a una predisposición genética.

La edad promedio de los pacientes que desarrollan estos tumores es de 14.8 años, pero los odontomas también se registran en adultos. Además, eso tumores se desarrollan no solo en humanos modernos, sino también han sido vistos humanos antiguos y otros mamíferos. Por ejemplo, los paleontólogos describieron el caso de odontoma en un Gorgonops que vivió hace 255 millones de años.

Los tumores más grandes en la historia médica

Los odontomas generalmente se desarrollan de manera asintomática, por lo que a menudo se encuentran por casualidad, por ejemplo, en una radiografía o durante una extracción dental. Dichos tumores también pueden consistir en uno o varios tipos de tejidos dentales, incluso la dentina, esmalte o cemento, o tejidos blandos.

Además, los odontomas pueden contener dentículos, unas estructuras anormales que se parecen a los dientes. En la literatura científica se han registrado casos de extracción de 30, 37 y 75 dentículos al operar odontomas. La prensa también habló del caso de los médicos de la ciudad india de Mumbai que le quitaron a un joven de 17 años un odontoma que tenía 232 dientes. El odontoma más grande que se encontró en humanos pesó 300 gramos. Sin embargo, se desconoce la cantidad de dentículos que contenía.





Un resultado inesperado

En julio de este año, un grupo de médicos indios tuvieron que operar otro odontoma muy grande. Un niño de siete años ingresó en el hospital Savitha en Chennai quejándose de un tumor en crecimiento en su mejilla derecha. Los médicos usaron tomografía panorámica y revelaron un odontoma enorme en su mandíbula inferior derecha.

Luego, indefectiblemente, el tumor fue operado. Según el profesor Senthilnathan, pesaba 200 gramos y era una estructura en forma de saco lleno de dentículos. Durante la operación, los cirujanos no rompieron el hueso, gracias a lo cual el niño no necesitará una reconstrucción de la mandíbula. Sin embargo, el tumor no le permitió desarrollar dos molares, por lo que aparentemente tendrá que colocarse implantes.

En total, había 526 dentículos en el tumor que eran de varios tamaños (entre 0.1 y 15 milímetros). Según un jefe del departamento de cirugía maxilofacial del hospital Prathibha Ramani, los dentículos eran como perlas en una ostra, e incluso las más pequeñas tenían una raíz y un esmalte.

Anteriormente, médicos encontraron una conexión entre las enfermedades de las encías y los dientes y el cáncer del hígado y la vesícula. Entre las personas que tienen las enfermedades de cavidad bucal, el riesgo de dichos tipos de cáncer es un 30% más alto. Entre otros factores, los investigadores citaron el hábito fumar, el sobrepeso y la falta de frutas y verduras en la dieta.

Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1, ciencia que suma.