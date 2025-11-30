Tensión en Asia: Preocupación en Japón por aumento de cancelaciones de viaje de turistas chinos, según prensa local

Según datos publicados por la Organización Nacional de Turismo de Japón, aproximadamente 8,2 millones de turistas chinos visitaron Japón en los primeros 10 meses de 2025, lo que los convierte en una fuente crucial para la industria turística y los sectores relacionados del país.

Nikkei Asia, un importante periódico financiero japonés, expresó el sábado su preocupación por las crecientes cancelaciones de vuelos con destino a Japón desde China en diciembre, en gran parte como consecuencia de las tensiones actuales entre los dos países tras las recientes declaraciones erróneas de la primera ministra, Sanae Takaichi, con respecto a la región china de Taiwan.

En su informe, Nikkei Asia afirmó que, tras publicar el Gobierno chino una advertencia de viaje contra Japón, 904 de los 5 548 vuelos originalmente programados desde China a Japón en diciembre habían sido cancelados, lo que representa el 16 por ciento del total.

Señaló que hay un total de 172 rutas de vuelos regulares entre Japón y China, y hasta el jueves por la mañana, las principales aerolíneas chinas han cancelado 904 vuelos en 72 rutas, lo que suma aproximadamente 156 000 asientos.

El viernes, el Crucero Adora, un importante operador de cruceros chino, anunció cambios de ruta para el primer trimestre de 2026.

La compañía confirmó la cancelación temporal de las rutas con destino a Japón de sus cruceros, Adora Magic City y Adora Mediterranea, y el refuerzo de rutas a destinos populares en la República de Corea y los países del sudeste asiático.

Nikkei Asia advirtió que la industria turística japonesa podría sufrir pérdidas importantes en el futuro, si las relaciones entre los dos países continúan deteriorándose.