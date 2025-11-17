La ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina es condenada a muerte por represión de protestas de 2024

Sheikh Hasina, condenada a muerte por la Justicia bangladesí. "Por sus cargos (de crímenes de lesa humanidad) hemos decidido imponerle solo una sentencia, que es la pena de muerte", afirmó el juez Golam Mortuza Mozumder, en la lectura del veredicto retransmitido por la cadena de televisión de Bangladés BTV.

Justo después de la lectura de la sentencia, los asistentes a la sala del tribunal en Daca lanzaron vítores y mostraron su entusiasmo.

Antes de la condena final, el tribunal ya había impuesto a Hasina una sentencia de cadena perpetua por otro de los hechos del expediente, al considerarla responsable de incitar a la violencia, ordenar el uso de armas letales contra los estudiantes que protestaban y no tomar medidas para evitar los abusos.

El exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también fue condenado a muerte en el mismo caso, mientras que el exinspector general de la Policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun —quien declaró como testigo del Estado— recibió una pena reducida de cinco años de prisión.