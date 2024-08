Bangladés: Esto es todo lo que ha sucedido en el país asiático desde la renuncia de su primera ministra por protestas estudiantiles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado 4 de agosto, la represión contra las protestas estudiantiles registradas en Bangladés desde el último mes de junio llegaron a su punto más cruento con un saldo de 94 fallecidos solo ese día, con lo que esa cifra, hasta ese momento, alcanzó las 300 víctimas mortales.

Al día siguiente, en un mensaje a la nación emitido por televisión local, el jefe del Ejército, el general Waker-Uz-Zaman, anunció que la primera ministra, Sheikh Hasina, quien estaba en el poder desde enero de 2009, había renunciado al cargo por lo que se iba a formar "un gobierno provisional".

No obstante, turbas de manifestantes invadieron la residencia oficial de la primera ministra, ubicada en la capital Daca, y destrozaron muebles, puertas de cristal y otros enseres. Otro grupo incendió las oficinas de la Liga Awami, el partido de gobierno; la residencia del presidente del Tribunal Supremo; y el museo en memoria del denominado Bangabandhu, padre de Sheikh Hasina y llamado "padre de la nación".

Las protestas iniciaron con la movilización de estudiantes de la Universidad de Daca, que acusaron de discriminatorias las políticas del GobiernoFuente: EFE

Tres días después, arribó al país el premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, para tomar posesión como nuevo líder del gobierno interino de Banglades, siendo recibido por el jefe del Ejército, Waker-Uz-Zaman, así como altos miembros de la sociedad civil y algunos de los principales líderes estudiantiles.

Finalmente, aquel mismo jueves, tras ser absuelto por la justicia de su país de una condena de seis meses de cárcel por presuntas infracciones a la ley laboral, Muhammad Yunus, economista de profesión, asumió el gobierno con respaldo de los manifestantes, iniciando una nueva etapa en un país convulsionado donde se cuentan, hasta hoy, 400 víctimas mortales durante las protestas, la mayoría civiles. ¿Qué ha sucedido desde entonces?

Gobierno anunció juicios rápidos por muertes durante protestas

Este domingo, el gobierno interino de Muhammad Yunus, anunció varias medidas para reestablecer el orden en el país, entre ellas, la celebración de juicios exprés por las muertes registradas durante las protestas estudiantiles.

La decisión fue tomada en una reunión especial entre los miembros del gobierno, según informó el asesor para la Justicia y Asuntos Parlamentarios, Asif Nazrul, al diario bangladesí Prothom Alo.

De acuerdo con el medio, el grupo de consejeros que tomó posesión tras la renuncia de Hasina, tras varios días de vacío de poder, decidió también retirar las denuncias presentadas durante las protestas por las que fueron detenidos centenares de manifestantes.

Asimismo se estableció la liberación de los manifestantes detenidos en centros correccionales de menores y la retirada de los cargos contra quienes participaron en las movilizaciones contra Hasina, intervenidos en virtud de la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Cibernética.

Vale recalcar que quiénes acompañan a Muhammad Yunus en el poder es un equipo provisional de 16 asesores, de los cuales, hasta ahora, 13 han tomado posesión de sus cargos, entre ellos los líderes estudiantiles Nahid Islam y Asif Mahmud, dos de los principales líderes del Movimiento de Estudiantes contra la Discriminación.

También el exgobernador del Banco de Bangladés, Salahuddin Ahmed; el profesor de Derecho de la Universidad de Daca, Asif Nazrul; la colaboradora de Yunus en el banco de microcréditos Grameen, Nurjahan Begum; el activista de derechos humanos, Adilur Rahman Khan; el exsecretario de Asuntos Exteriores, Touhid Hossain; la abogada especializada en asuntos medioambientales, Syeda Rizwana Hasan; el líder islamista, Khalid Hasan; la directora de la organización sin ánimo de lucro Brotee, Sharmeen Murshid y la ensayista Farida Akhter.

Yunus ya ha manifestado su interés en que el Ejecutivo interino sea un paso entre la 'era de Sheikh Hasina' y el tiempo de un nuevo Gobierno que pueda surgir de las urnas, aunque aún no se ha anunciado la convocatoria a dichos comicios.

El premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus asumió el gobierno interino el último juevesFuente: EFE

Hasina rompe el silencio y acusa a EE. UU. de la caída de su gobierno

La exprimera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, acusó este domingo al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las multitudinarias manifestaciones que forzaron su salida del poder y que la mantienen exiliada en la vecina India.

"Podría haber permanecido en el poder si hubiera dejado San Martín y la Bahía de Bengala a Estados Unidos", dijo Hasina en un mensaje transmitido a sus partidarios de la Liga Awami y republicado por varios medios indios como el digital The Print.

El comentario de la líder tiene de contexto las tensas relaciones con Estados Unidos, y unos supuestos planes de establecer una base aérea en la bahía bangladesí. Este es el primer mensaje desde su renuncia, el pasado lunes, tras semanas de protestas.

Hasina también aseguró que abandonó el poder "para no presenciar el saldo de muertes que los radicales querían lograr mediante la violencia".

"Querían obtener poder sobre los cadáveres de los estudiantes, pero yo no lo permití dimitiendo. Podría haberme quedado en el poder entregando la soberanía de la isla de San Martín, permitiendo a Estados Unidos el control de la bahía de Bengala. Insto a mis compatriotas a no dejarse engañar por los radicales”, recogió, por su parte, el diario The Economic Times.

La conocida como "la dama de hierro" de Bangladés, expresó también su pesar por la presunta muerte de varios dirigentes de la Liga Awami, y el acoso de partidarios tras su renuncia.

"La Liga Awami ha dado la cara una y otra vez. Rezaré por siempre por el futuro de Bangladés, la nación por la que luchó mi padre y el país por el que mi familia dio la vida", añadió.



Hasina acusó a EE.UU. de la caída de su régimenFuente: EFE

Renuncias a altos cargos y persecución religiosa

No obstante, el clima de convulsión social que se vive en el país continúa presente, ahora en la figura de enfrentamientos entre facciones políticas y persecución a minorías religiosas, lo que ha dejado un promedio de 100 fallecidos desde la renuncia de la exprimera ministra, según datos de la agencia EFE.

Además, el gobierno vive una oleada de renuncias de alto nivel, sobre todo por parte de integrantes del sistema de justicia acusados por los protestantes de tener vínculos con el régimen de Hasina.

El día de ayer, sábado, dimitió el presidente del Tribunal Supremo después de un ultimátum de los estudiantes, con ello, otros cinco jueces de la División de Apelaciones del Tribunal Supremo renunciaron a sus cargos. Un día antes, renunció el gobernador del Banco Bentral, Abdur Rouf Talukder, sin que se conozcan los motivos.

Cabe resaltar que el jefe de la Policía que estuvo al frente del cuerpo durante la represión de las protestas fue destituido la noche del pasado martes por el entonces presidente bangladesí, Mohammed Shahabuddin. A su vez, este anunció ese día la disolución del Parlamento elegido el pasado mes de enero.

Por otra parte, la persecución religiosa contra los hindúes se suma al clima de caos que se en el país. El último lunes, desconocidos asesinaron en su propia casa a Mrinal Kanti Chakraborty, un profesor de escuela de origen indio que residía en el distrito sureño de Bagerhat.

Con su muerte, ascienden a tres los crímenes perpetrados contra dicha minoría que representa casi un 8 % de los 171 millones de habitantes, según el Consejo de Unidad Cristiana, Budista e Hindú de Bangladés (BHBCUC).

A estas tres muertes se añaden reportes de ataques a casas, templos y otras propiedades de la minoría hindú, difíciles por el momento de cuantificar pero que, según la organización, se han reportado en todos los distritos de Bangladés.

Esta situación ha provocado dos días de protestas consecutivas en Daca, la última de ellas el pasado sábado cuando cientos de hindúes exigieron al Gobierno interino de Yunus que garantice su seguridad.

Minorías hindúes exigen el cese de la persecución religiosaFuente: EFE

¿Qué desencadenó las protestas en Bangladesh?

Las protestas estudiantiles que desencadenaron la renuncia de Hasina iniciaron a fines de junio en la Universidad de Daca, de forma pacífica, pero acabaron tornándose violentas por la dura represión gubernamental.

Las movilizaciones comenzaron para exigir la derogación de una ley que imponía cuotas al empleo público, las cuales fueron consideradas discriminatorias ya que se acusaba al régimen de direccionar esos puestos a sus allegados y simpatizantes. Sin embargo, los manifestantes acabaron por exigir la dimisión de Hasina y de su Gobierno tras las 300 muertes registradas en las jornadas de protesta, marcadas por enfrentamientos con la Policía y partidarios de la Liga Awami.

La agencia EFE indicó que organizaciones internacionales han denunciado el uso de fuerza desmedida por las fuerzas de seguridad para contener las protestas, lo que ha propiciado que las víctimas sean estudiantes y civiles en su mayoría.

Este lunes, Bangladesh quedó parcialmente incomunicado tras la caída de los servicios de Internet de banda ancha y móvil. Este apagón se materializó esta mañana, según pudo comprobar EFE, sacando de circulación a la mayoría de los medios de comunicación del país asiático, cortando por completo el flujo de información hacía el exterior.

El observatorio independiente de seguridad cibernética NetBlocks confirmó la suspensión casi total de Internet, precisando que se trata del segundo apagón que sufre el país desde el inicio de las protestas estudiantiles el mes pasado. La causa del apagón se desconoce hasta el momento y el Gobierno no ha hecho comentarios al respecto.

Las protestas iniciaron de manera pacífica en Banglades, pero se hicieron más radicales a medida que arreció la represión del EjércitoFuente: EFE