Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

La Justicia de Tailandia absuelve al ex primer ministro Thaksin Shinawatra de los cargos de lesa majestad

La imputación estaba relacionada con una serie de comentarios realizados por el ex primer ministro durante una entrevista dada en 2015 en Corea del Sur.
La imputación estaba relacionada con una serie de comentarios realizados por el ex primer ministro durante una entrevista dada en 2015 en Corea del Sur. | Fuente: Unplush
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Shinawatra fue imputado por presuntamente insultar a la Casa Real tailandesa durante una entrevista en 2015 en Corea del Sur. Según el propio ex primer ministro los cargos fueron retirados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un tribunal de Bangkok, la capital tailandesa, ha absuelto este viernes al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, imputado por violar la polémica ley de lesa majestad que aún sigue vigente en el país del sureste asiático.

A su salida de los juzgados sobre las 10:45 (hora local), el propio Shinawatra ha asegurado que la imputación por insultar presuntamente a la Casa Real ha sido finalmente retirada, según informaciones del canal Thai PBS.

La imputación estaba relacionada con una serie de comentarios realizados por el ex primer ministro durante una entrevista dada en 2015 en Corea del Sur, donde habría difamado a la Casa Real tailandesa al señalar que algunos consejeros reales habrían estado involucrados en el golpe de Estado de 2014 contra el Gobierno de su hermana pequeña, Yingluck Shinawatra.

Las fuerzas de seguridad alertaron de que los comentarios realizados durante dicha entrevista con el diario Chosun Ilbo suponían una violación del artículo 112 del Código Penal tailandés, lo que podría acarrear penas de entre tres y quince años de prisión.

Además, había sido imputado también por un delito relacionado con la Ley Informática al haber introducido supuestamente información sensible en un sistema digital, una medida que ha sido calificada de "amenaza" para la seguridad nacional, según aseguraba la Fiscalía.

El exmandatario, que aún goza de una fuerte popularidad entre la población tailandesa y estuvo al frente del Gobierno entre los años 2001 y 2006, fue arropado por sus seguidores a su regreso al país en marzo de 2024.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Tailandia Thaksin Shinawatra Familia Real

Más sobre Asia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA