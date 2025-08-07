Últimas Noticias
“Mil veces sí. Para toda la vida, mi amor”: Mafer Neyra, expareja de Hugo García, anuncia su compromiso

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses anunciaron su compromiso en Tailandia.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La influencer compartió emocionada en redes sociales que se comprometió con su novio Ernesto Cabieses quien le pidió matrimonio en Tailandia.

La influencer Mafer Neyra anunció su compromiso. La expareja de Hugo García, con quien estuvo seis años, fue sorprendida por su novio Ernesto Cabieses mientras estaban de viaje en Tailandia. 

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una serie de imágenes donde se le ve luciendo su anillo de compromiso y tomando una copa de champagne: “MIL VECES SÍ. Para toda la vida, mi amor”, escribió en la descripción.

Mafer luce su anillo de compromiso.

Historia de amor de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses 

En 2021, Mafer y Ernesto iniciaron su romance. Con fotos compartidas en Instagram, confirmaron su relación, aunque muchos de sus seguidores tenían la esperanza de que retome su historia con Hugo García. 

Dos años después, dieron el siguiente paso: la convivencia. En sus historias de la mencionada red social, Neyra mostró cómo era el departamento que compartía con su pareja. 

“Lo visualizamos, manifestamos y aquí estamos, mi amor, viviendo juntos. Contigo la vida es hermosa, no puedo esperar a todo lo que nos tocará vivir, pero sé que juntos será espectacular. Mucha felicidad y emoción con empezar esta etapa contigo. ¡Te amo mi vida!”, escribió la modelo en ese momento.  

Mafer Neyra se comprometió en Indonesia.

¿Quién es Ernesto Cabieses? 

Ernesto Cabieses es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. De acuerdo con la información que comparte en su perfil de LinkedIn, posee especialización en marketing digital y publicidad, además de conocimientos en diseño gráfico, Microsoft Office, gestión de redes sociales, herramientas de marketing y procesos creativos publicitarios. 

Gracias a estas competencias, ha desempeñado diversos roles en la empresa Cabieses & Asociados Agentes de Seguros, donde actualmente trabaja como ejecutivo de cuentas y ventas. Anteriormente, ocupó el cargo de asesor de seguros en la misma compañía. 

Su trayectoria laboral también incluye experiencia como ejecutivo de siniestros en la firma Prevención y Control Ajustadores y Peritos de Seguros S.A.C. Asimismo, trabajó como asistente contable en MIQ Logistics y fue parte del equipo de ventas de la marca Quiksilver. 

Más allá del ámbito profesional, Ernesto domina francés e inglés, además del español. En el plano personal, es un entusiasta del deporte: según su cuenta de Instagram, practica surf con frecuencia y demuestra gran habilidad en el golf. 

Mafer Neyra junto a su pareja, Ernesto Cabieses.

¿Por qué Mafer Neyra y Hugo García terminaron?

En febrero de 2021, Hugo García usó sus redes sociales para informar que su relación con Mafer llegó a su fin. 

“Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo”, escribió en su comunicado. 

“Si bien es un tema personal, se los queremos contar por todo el cariño que nos dieron y por el respeto que se merecen”, añadió el chico reality, para luego pedir a sus seguidores que “respeten su decisión”. 

Cabe resaltar que la ruptura se dio en medio de la nueva temporada de Esto es Guerra, llamada 'El Origen', donde, en su presentación, Hugo mencionó que su relación iba de viento en popa y aseguró estar “más enamorado que nunca”. 

