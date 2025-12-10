Chile conocerá este domingo a su próximo presidente tras la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeanette Jara

Los candidatos participaron ayer, martes, en el último debate a poco de las elecciones. La deliberación evidenció las diferencias entre ambos aspirante a la Presidencia de Chile. Uno de ellos se convertirá en el nuevo presidente que asumirá las riendas del país el próximo 11 de marzo.

Chile conocerá a su próximo presidente este domingo, 14 de diciembre, después de que se defina la segunda vuelta que disputan dos polos totalmente opuestos: la comunista Jeanette Jara (51) y el ultraderechista José Antonio Kast (59).

La inseguridad y el control migratorio son los temas que más preocupan a los chilenos, por lo que ambos tópicos están presentes en los discursos de los aspirantes al Palacio de la Moneda, sobre todo en la retórica de Kast, quien ha dado un plazo para que los migrantes irregulares abandonen el país.

Las encuestas recientes -publicadas antes de que en Chile rija el silencio electoral- daban como claro ganador al exdiputado ultracatólico, con una ventaja de entre 12 y 16 puntos porcentuales sobre la abogada y exministra del actual presidente Gabriel Boric.

Ambos candidatos participaron ayer, martes, en el último debate a poco de las elecciones. La última deliberación evidenció la distancia que existe entre sus modelos de país y su diferente aproximación para resolver las principales preocupaciones de la población.

El analista chileno Carlos Escaffi dijo, en RPP, que el aspecto migratorio se ha politizado en el actual contexto electoral, reiterando que Kast ha sido “categórico” sobre el desborde migratorio en Chile.

“Solamente un dato. Chile tiene, nosotros tenemos 19 millones de habitantes y fracción y casi 2 millones, casi el 10 % de la población es población migrante. Y la gran preocupación es que 350 000 aproximadamente, no sabemos dónde están, en condiciones de ilegales”, indicó.

“En el debate de ayer, a Kast lo vimos hablando sobre temas sociales; Jara, a pesar de estar en las antípodas, comenzó a hablar de crecimiento, pero no necesariamente sobre las prioridades y las necesidades sociales que requería escuchar el ciudadano”, agregó.

En Ampliación de Noticias, Escaffi señaló que, si bien el “crimen no tiene nacionalidad”; en los últimos años, los chilenos han sido testigos de cómo el sicariato y los crímenes han ido ganando terreno por la presencia de “mafias internacionales”.

“En Chile, comenzamos a ver delitos importados, mafias internacionales y cuestiones jamás antes vistas como, por ejemplo, encontrar restos humanos, restos humanos en la esquina del barrio. Eso no lo habíamos visto. Sicariato no lo habíamos visto. Por lo tanto, es una preocupación…”, aseveró.

Asimismo, el especialista estimó que Kast -en su tercer intento presidencial- se convertirá en el séptimo presidente del país tras el retorno de la democracia en 1990, porque acumulará los votos que de la fuerza de los candidatos de derecha que no llegaron al balotaje: Johannes Kaiser (extrema derecha) y Evelyn Matthei (derecha tradicional).

Tanto Kast como Jara han tratado de convencer a los votantes del excandidato Franco Parisi, que sorprendió al llegar a la tercera posición en la primera vuelta; y que hizo campaña con el lema “ni fachos ni comunachos”.

La campaña presidencial cierra este jueves

La campaña electoral cierra este 11 de diciembre y para esta semana se han programado multitudinarios cierres de los principales candidatos en Santiago.

Más de 15,6 millones de electores están llamados a votar en unas elecciones presidenciales marcados por el voto obligatorio.

El nuevo presidente de Chile asumirá el poder el 11 de marzo de 2026 y tendrá que lidiar con un Congreso sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados del 50 % en el Congreso.