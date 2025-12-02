Senador electo chileno pide "salvoconducto" por suelo peruano para migrantes irregulares varados en frontera Perú-Chile

La tensión que se vive actualmente en la frontera Tacna-Arica continúa patente, luego de que ayer, lunes, un grupo de entre 30 y 40 migrantes irregulares desbordara la vigilancia policial e intentara cruzar el Complejo Fronterizo Santa Rosa, donde finalmente fueron contenidos.

Esta crisis migratoria se registra luego de que el candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, adelantara que, de llegar al cargo, expulsará de su país a los ciudadanos extranjeros en situación irregular. Ante la llegada de los migrantes a la zona fronteriza, el gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en varios distritos de Tacna y movilizó un importante contingente militar a la región.

Por su parte, el canciller Hugo de Zela señaló la instalación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, inaugurado ayer junto a su homólogo chileno, Alberto van Klaveren, cuyo objetivo, según indicó, es dejar de ver la crisis como un problema aislado de cada país y abordarlo bajo un "diagnóstico compartido".

Ante esta situación, RPP conversó con Vlado Mirosevic, senador chileno electo por el Partido Liberal, quien propuso una posible solución a la crisis.

"Si solamente se trata de un salvoconducto de tránsito, yo creo que esa es la fórmula que debiésemos explorar"

Mirosevic indicó que el Comité Binacional de Cooperación Migratoria podría considerar como una salida que se instale un "salvoconducto de tránsito" para los migrantes irregulares por suelo peruano, que les permita llegar hacia sus países de destino.

"Este comité binacional tiene que buscar alguna fórmula, alguna salida que nos permita que esa gente no quede en el limbo. Recordemos que ahora ese grupo de personas está entre ambos pasos fronterizos, el de Chile y Perú, está justo en la Línea de la Concordia, al descampado, digamos, y sin posibilidad de moverse. Por lo tanto, hay una situación humanitaria que tenemos que resolver", señaló.

"Yo creo que hay que resolverla a través de algún tipo de salvoconducto que les permita el tránsito en el Perú, no quedarse definitivamente, porque además la gente que está ahí no quiere quedarse en el Perú; va con destino a Venezuela, va a Colombia, no tiene por objeto quedarse a vivir en el Perú. Entendemos que sería imposible si nosotros se los pidiéramos a ustedes; pero en cambio, si solamente se trata de un salvoconducto de tránsito, yo creo que esa es la fórmula que debiésemos explorar", recalcó.

El senador electo consideró que este "es un problema bastante compartido" entre ambos países, ya que muchos migrantes entraron a su país "por pasos no habilitados desde Perú". Además, consideró que se podría pedir "coordinación logística" a organismos internacionales especializados.

"Tenemos un porcentaje muy grande de migrantes que han pasado por territorio peruano con destino a Chile. Pero, bueno, de eso no nos podemos responsabilizar porque se trata de un fenómeno muy continental, y no tiene mucho sentido responsabilizarnos mutuamente porque ya es una situación compleja para todos los países", aseveró.

"Pero lo que yo propongo es que exista una coordinación logística con ayuda de ciertos organismos internacionales como ACNUR, como la OIM, que incluso pueden ayudar a financiar, precisamente, un sistema que permita el financiamiento de buses, por ejemplo, con una cita logística que los deje al otro lado de la frontera. Eso es perfectamente posible y yo estoy seguro que hay organismos internacionales que podrían ayudar en esto", apuntó.

Asimismo, Mirosevic consideró acertada la declaratoria del estado de emergencia en distritos fronterizos por parte del Perú, aunque remarcó que debe buscarse "una solución humanitaria".

"Son un grupo de 40 personas que están exactamente entre ambos complejos, que hay que resolverlo de alguna manera. Ahí hay niños, hay adultos mayores. La verdad es que este es un tema que hay que resolver. Y claro, obviamente, el resguardo de la frontera hay que continuar con eso, de parte de ustedes, de parte nuestra. Eso está perfecto. Yo creo que ya ambos países tenemos plena conciencia de que topamos nuestra capacidad de recepción de migrantes. Por lo tanto, no podemos seguir recibiendo, ni ustedes ni nosotros, pero respecto de este grupo en particular hay que resolverlo", refirió.

Finalmente, el político chileno consideró que "el futuro es complejo" para los migrantes irregulares, por lo que la actual crisis en la frontera podría tener dimensiones mayores o repetirse.

"Por eso es que el Comité Binacional tiene que ir resolviéndose, ir planificando un posible escenario. Ahora, recordemos que en los meses de verano siempre hay un movimiento mayor migratorio, a propósito del clima. Entonces, hay que estar planificado, hay que estar coordinado", indicó.

"En todo caso, esperamos que este Comité Binacional de Cooperación Migratoria funcione y haya una solución que puede orientarse a través de la utilización de algunos buses que recorran la larga costa peruana y que atraviesen el territorio ecuatoriano y Colombia para que lleguen a la frontera terrestre de Venezuela, porque [...] en este momento Venezuela tiene un espacio aéreo cerrado y resulta peligroso para cualquiera que quiera entrar a él por más misión humanitaria que tenga", puntualizó.