Chile expide el primer documento de identidad a una persona no binaria

Cienfuegos criticó al sistema chileno por tener que llevar hasta la vía judicial un proceso que podría haberse dado de manera más pronta | Fuente: Twitter

El Registro Civil de Chile ha hecho entrega este viernes a la activista Shane Cienfuegos de la primera cédula de identidad a una persona no binaria tras un fallo del Tribunal de Apelaciones a su favor.

"No es una victoria propia, es una victoria colectiva", señaló Cienfuegos, quien será la primera persona que lucirá una 'X' en el apartado de sexo de su documento de identidad.

Si bien Cienfuegos ha calificado el acontecimiento como histórico, ha incidido en sus críticas al sistema de Chile debido a que adquirir la identidad no binaria ha sido fruto de un largo proceso que, dice, nadie debería repetir.

"Hoy reflexiono, tras casi nueve años de demanda social, cultural y política. Pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal", ha dicho Cienfuegos, según recoge el portal web BioBio.

La abogada de Cienfuegos, Lorena Lorca, ha puesto en valor el avance social, si bien ha calificado como inaceptable que el caso se haya resuelto por la vía judicial cuando debería ser un trámite administrativo.

"La Ley de Identidad de Género continúa discriminando, no reconoce a personas menores de 14 años, no considera a las personas no binarias", ha lamentado Lorca.

El Tribunal Civil de Chile falló en noviembre de 2021 en contra de otorgar a Cienfuegos el reconocimiento como persona no binaria, si bien el Tribunal de Apelaciones rectificó la decisión inicial en julio de este año. La activista siguió con sus críticas a la institución.

“Ningún sistema informático me va a reconocer, entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado. Creo que hacerlo vía judicial no es la forma, debería haber una forma administrativa para que todes pudiésemos poder acceder de forma plena y sin tener que esperar casi nueve años”, concluyó.

Este es la primera ocasión en que se entrega una cédula de identidad no binaria en Chile, y el tercer caso en todo el continente sudamericano.

Persona no binaria

Ser una persona no binaria se designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos femeninos y masculinos, no son hombres o mujeres. Además, los ciudadanos que se identifican como tal usan pronombres neutros y piden que se les identifique de esa manera. Por ejemplo, ‘elle’.

Demi Lovato, Ezra Miller y Elliot Page son personas del medio artístico que han comunicado ser de género no binario.

Chile: siguen diálogos para nueva constitución

El presidente del Senado de Chile, Álvaro Elizalde, afirmó que el diálogo entre las fuerzas políticas para convocar un nuevo proceso constituyente avanzan, pero aún "están lejos de un acuerdo" definitivo.

"Vamos avanzando, quizás no con la celeridad que nos habría gustado. Todavía estamos lejos de un acuerdo porque hay áreas donde las distintas fuerzas todavía no explicitan sus propuestas específicas, particularmente sobre cuál va a ser el órgano constituyente, cómo se va a elegir y cuál será su mandato", explicó en rueda de prensa el senador del Partido Socialista (PS).

(Con información de Europa Press y AFP)