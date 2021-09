Chile reabre sus fronteras | Fuente: EFE

Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron este miércoles la reapertura de fronteras al ingreso de extranjeros vacunados a partir del 1 de octubre tras varias semanas registrando una importante disminución de casos y una tasa de positividad que no supera el 1 % a nivel nacional.



Los extranjeros que viajen al país suramericano deberán contar con un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de embarcar, un seguro médico particular y una certificación de vacunas de su país de origen.



"Es importante que las personas que ingresen al país deben cumplir con estas medidas, realizar el autoreporte, como también respetar las medidas de autocuidado", señaló respecto a la medida la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.



Además, la subsecretaria informó que a partir de la misma fecha no habrán hoteles de tránsito, señalando que las personas que lleguen al país deberán guardar aislamiento durante cinco días en caso de contar con Pase de Movilidad -documento que se obtiene certificando vacunación completa- y siete en caso de no contar con la acreditación, siempre en el domicilio declarado.



De igual forma, el cambio en la medida fronteriza permitirá también a chilenos y extranjeros residentes a salir del país, siempre que cuenten con Pase de Movilidad, a excepción de niños y adolescentes que pueden prescindir del documento.



Los viajeros podrán utilizar los aeropuertos internacionales de Iquique y Antofagasta en la zona norte y el de la capital, Santiago.



Luego de una grave segunda ola que impactó al país entre marzo y principios de junio, donde se llegaron a registrar 8 000 casos diarios a fines de mayo, la pandemia se ha estabilizado y las autoridades han flexibilizado progresivamente las restricciones de movilidad y aforo.



Dicha mejora ha marchado a la par de un exitoso proceso de vacunación masivo que hoy alcanza al 87,2 % de la población objetivo, compuesta por cerca de 15 millones de personas.



A la fecha, 1,64 millones de personas han contraído COVID-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020 y se ha confirmado el fallecimiento de más de 37 000 personas a causa de la enfermedad -más de 45 000 considerando casos sospechosos-.



En la misma línea, se espera que con el favorable escenario epidemiológico las autoridades evalúen levantar el estado de excepción por catástrofe el próximo mes y dejar atrás el toque de queda a actualmente rige en todo el territorio nacional entre las 00:00 horas y las 05:00 de la madrugada.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna