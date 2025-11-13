¿Dónde votar en las elecciones en Chile? Consulta tu local y mesa en Servel con tu RUT

Consulta en Servel (Servicio Electoral de Chile) los locales y mesa de votación para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile de este domingo 16 de noviembre.

Este domingo 16 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, en un proceso electoral histórico debido a que el voto será obligatorio por primera vez. A continuación, conoce dónde te toca votar y tu mesa estos comicios en Servel con tu número de Rol Único Tributario (RUT).

El Servicio Electoral (Servel) compartió el pasado 25 de octubre todos los datos electorales y los locales y mesas de votación para los ciudadanos que estén aptos de participar en las elecciones en Chile.

¿Dónde te toca votar en las elecciones en Chile 2025?

Para consultar el local de votación, deberás ingresar a la plataforma oficial habilitada por Servel (consulta.servel.cl). Tras ello, colocar el número de tu RUT sin colocar puntos ni guion.