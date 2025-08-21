Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Club Universidad de Chile tras caos en Argentina: “Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar”

El partido fue cancelado a causa de los sangrientos enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes.
El partido fue cancelado a causa de los sangrientos enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El club chileno emitió un pronunciamiento en el que informaron sobre la cancelación del encuentro ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. Sin embargo, dijeron que ello queda en segundo plano y que la prioridad ahora es el estado de sus hinchas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El club de fútbol Universidad de Chile emitió un comunicado la noche del miércoles en el que condenaron la violencia ocurrida en el estadio Libertadores de América, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, durante el partido que disputaban con Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el club chileno se refirió a la cancelación del encuentro por parte de Conmebol y dijeron estar a la espera de la resolución de la instancia correspondiente.

No obstante, añadieron que ello pasa a segundo plano debido a lo ocurrido e indicaron también que la principal preocupación que tienen es conoce sobre el estado de los hinchas chilenos que fueron “agredidos brutalmente” en el estadio del club de avellaneda.

Caos en tribunas del estadio Libertadores de América

El partido por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido avanzado el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los sangrientos enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes.

De momento, no existen cifras claras de víctimas, que se apuntan numerosas, y tampoco de detenidos, aunque varios medios señalan que son cientos los seguidores de ambos equipos arrestados, de los que unos 300 serían chilenos.

Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el choque fue suspendido por "falta de garantías de seguridad" y anunció que abrirá una detalla investigación sobre lo ocurrido para aplicar el castigo que corresponda.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado".

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Club Universidad de Chile Argentina Copa Sudamericana

Más sobre Chile

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA