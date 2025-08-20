Conmebol se pronunció tras cancelar el Independiente vs. U. de Chile por violencia en las tribunas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol sudamericano vuelve a mancharse con violencia. El partido en el Estadio Libertadores de América, en Argentina, entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue cancelado por parte de la Conmebol tras los hechos de violencia que se produjeron en una de las tribunas del recinto, que dejó al menos 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos, de acuerdo con los reportes locales.

El partido estaba empatado a un gol, cuando al minuto 48 el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió interrumpir la contienda. Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos de Universidad de Chile, que se ubicaron en la tribuna Bochini Alta, comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura del recinto hacia la parte baja, donde estaban hinchas de Independiente.

Luego de varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes chilenos abandonaran la tribuna en la que se ubicaban, pero cuando aún permanecían alrededor de 30 personas, ingresaron hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados de la ‘U’ saltando desde decenas de metros de altura para huir.

Ante esto, la Conmebol emitió un comunicado en el que dio cuenta de “la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", razón por la que el cotejo quedó “cancelado".

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Comunicado de Conmebol sobre el Independiente vs. U. de Chile

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que, en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Asimismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.



Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol".

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

¿Qué pasará con el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana?

El equipo ganador de la serie entre Independiente y Universidad de Chile, según quedó establecido en el torneo de las etapas eliminatorias, debe enfrentar en cuartos de final a Alianza Lima, que este mismo miércoles selló su clasificación tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador.

Este caso es evaluado por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, no obstante, -de acuerdo pudo conocer RPP- en el ente del fútbol sudamericano hay incomodidad con equipos chilenos tomando en cuenta el antecedente del Colo Colo vs. Fortaleza de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando hubo disturbios entre hinchas del ‘Cacique’ y carabineros que terminaron con dos fallecidos.

Aquella vez, Conmebol decidió declarar ganador a Fortaleza por el marcador de 0-3. Colo Colo también recibió el castigo de jugar 5 partidos como local a nivel Conmebol jugando a puertas cerradas y 5 como visitante sin la presencia de sus hinchas. También la multa de 80 mil dólares.

En este escenario del Independiente vs. U. de Chile, Conmebol considera colocar una sanción sin precedentes.