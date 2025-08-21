"El objetivo es salir campeón, no puedes pretender otra cosa": Pipo Gorosito y su mensaje tras avanzar a cuartos de Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tiene clara. Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, aseguró que el principal objetivo que tiene es salir campeón de la Copa Sudamericana.

"El objetivo es salir campeón. Con este club, con este escudo y con esta historia. Acá jugó Cubillas, acá jugó Cueto. No puedes pretender otra cosa. Después, la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón", indicó en un inicio.

"Desde que llegamos, se lo dijimos a los chicos... y tenemos el máximo respeto contra todos los que nos toquen, pero la ilusión nuestra es máxima, después la realidad nos marcará si nos dio o no, pero nosotros apostamos a ganador siempre", complementó.

La hinchada fundamental en lo que viene de la Copa Sudamericana

Por otro lado, afirmó que se van a enfrentar a mejores equipos y agradeció a los hinchas por el apoyo en cada uno de los partidos.

"Vamos a enfrentarnos cada vez a equipos difíciles, pero no hay que olvidarse de todos los partidos que hemos jugado de visitantes, que hemos jugado muy bien, de local", dijo.

"Me conmueve lo de la gente. Impresionante a cantidad de gente que vino de nosotros, viajando más de 30 horas o 40 horas en micro. Muy agradecido y el plantel trata de responder brindándose por completo. A nosotros nos llena de orgullo los jugadores que tenemos y donde vamos nos sentimos locales. Muy agradecido con toda la gente", finalizó.