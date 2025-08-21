Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

"El objetivo es salir campeón, no puedes pretender otra cosa": Pipo Gorosito y su mensaje tras avanzar a cuartos de Copa Sudamericana

Néstor Gorosito y su objetivo en la Copa Sudamericana
Néstor Gorosito y su objetivo en la Copa Sudamericana | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"El objetivo es salir campeón. Con este club, con este escudo y con esta historia (...) No puedes pretender otra cosa", indicó Pipo Gorosito tras avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tiene clara. Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, aseguró que el principal objetivo que tiene es salir campeón de la Copa Sudamericana

"El objetivo es salir campeón. Con este club, con este escudo y con esta historia. Acá jugó Cubillas, acá jugó Cueto. No puedes pretender otra cosa. Después, la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón", indicó en un inicio.

"Desde que llegamos, se lo dijimos a los chicos... y tenemos el máximo respeto contra todos los que nos toquen, pero la ilusión nuestra es máxima, después la realidad nos marcará si nos dio o no, pero nosotros apostamos a ganador siempre", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

La hinchada fundamental en lo que viene de la Copa Sudamericana

Por otro lado, afirmó que se van a enfrentar a mejores equipos y agradeció a los hinchas por el apoyo en cada uno de los partidos.

"Vamos a enfrentarnos cada vez a equipos difíciles, pero no hay que olvidarse de todos los partidos que hemos jugado de visitantes, que hemos jugado muy bien, de local", dijo.

"Me conmueve lo de la gente. Impresionante a cantidad de gente que vino de nosotros, viajando más de 30 horas o 40 horas en micro. Muy agradecido y el plantel trata de responder brindándose por completo. A nosotros nos llena de orgullo los jugadores que tenemos y donde vamos nos sentimos locales. Muy agradecido con toda la gente", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Néstor Gorosito Copa Sudamericana Alianza Lima

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA