El Gobierno de Chile reconoció que existe un importante desfase entre los 6 384 fallecidos por COVID-19 inscritos en el Registro Civil e informados este lunes a la ciudadanía y los 7 057 decesos contabilizados en un reciente estudio por el departamento estadístico del Ministerio de Salud.

"La cifra que nosotros damos diariamente consiste en cruzar la información del Registro Civil con la PCR positiva. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) toma en cuenta muchos otros elementos", explicó el ministro de Salud, Enrique Paris.

El DEIS informó el domingo que se han registrado 7 057 fallecidos confirmados con PCR y 3 102 muertos "probables" que no cuentan con pruebas pero que habrían fallecido con síntomas atribuibles a la COVID-19, con lo que entre confirmados y sospechosos se llegaría a 10 159 decesos desde el inicio de la pandemia.

Este informe, divulgado una vez por semana y considerado el más exacto por los expertos, sigue los criterios que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluye también información policial, hospitalaria y de laboratorios.

"No confundamos, no son 10 000 fallecidos, son 7 057 y reconocemos la diferencia. La cifra del DEIS tiene mucho más aporte de datos, pero no son 10 000, insisto en eso, los datos probables no están confirmados todavía", agregó el ministro, quien aseguró que trabajarán para armonizar ambos informes.

Chile, con 19 millones de habitantes, es uno de los países más afectados del mundo por millón de habitantes, aunque Paris recalcó este lunes que la tendencia es "optimista" y que la positividad sobre el número de exámenes se ha reducido hasta el 19 %.

En las últimas horas, se detectaron 3 025 nuevos casos, lo que eleva la cifra total a 298 557 contagios, y se inscribieron 77 defunciones en el Registro Civil.

"Debemos continuar con la estrategia de detectar, trazar y aislar en la mejor forma que nos permita la diseminación del virus. Esta cifra de positividad PCR nos alienta a seguir en esa línea", indicó Paris, quien descartó de momento levantar alguna cuarentena.

La zona metropolitana de Santiago, donde los casos han bajado considerablemente y la red hospitalaria parece recuperarse tras semanas muy estresada, cumplirá el viernes dos meses en cuarentena, aunque algunos barrios del centro de la ciudad llevan encerrados desde marzo en uno de los confinamientos más largos del mundo.

