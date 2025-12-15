Desde la llamada de Boric hasta el saludo de Jara: los notables gestos democráticos tras el triunfo de Kast en la jornada electoral en Chile

José Antonio Kast celebra la victoria junto a su esposa. | Fuente: EFE

La llamada telefónica entre Boric y Kast: un símbolo de tradición republicana

El presidente Gabriel Boric realizó una llamada telefónica al presidente electo José Antonio Kast, transmitida por televisión, para felicitarlo por su triunfo claro.

"Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado de el presidente en ejercicio al presidente electo", dijo Boric, recordando cómo el expresidente Piñera hizo lo mismo con él hace cuatro años.

En la conversación, Boric enfatizó la responsabilidad del cargo. "Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas. Y eso usted sabe, es una gran gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo", expresó el mandatario saliente, poniéndose a disposición para colaborar con los destinos del país.

Kast respondió agradeciendo las felicitaciones y expresando su deseo de una transición ordenada. "Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era colaborar, para que recuperáramos la paz entre nosotros", replicó Kast, añadiendo que le interesaría contar con las opiniones de Boric una vez asuma el cargo.

Boric subrayó el valor de la democracia en la llamada, visible para todos los chilenos. "Estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quiénes celebren, quiénes estén tristes. En el resultado de hoy, Chile de alguna manera se consolida en de una forma que a todos nos enorgullece", indicó, invitando a Kast a un desayuno en La Moneda el día siguiente para coordinar el traspaso.

El diálogo concluyó con un mensaje de Boric sobre la construcción colectiva del país. "Chile es más grande que usted, que yo, que todos quienes hemos pasado, y se construye sobre la base de lo que otros han hecho antes. Espero que eso también lo inspire", finalizó el presidente.

Boric felicita a Kast tras su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales | Fuente: EFE

Jeannette Jara reconoce la derrota y llama a la unidad opositora

La candidata izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo bajo el Gobierno de Boric, admitió su fracaso electoral en un discurso rodeado de líderes de la izquierda y centro-izquierda.

"La democracia habló fuerte y claro. Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadanía. En la derrota es donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática", señaló Jara, quien obtuvo el 41,84 % de los votos.

Jara, quien ganó la primera vuelta con el 26,9 % pero enfrentó desafíos por su militancia comunista y la impopularidad del Gobierno saliente, instó a mantener viva la coalición progresista.

"Seguiremos juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", concluyó, llamando a una oposición "propositiva", pero "exigente y firme".

Previo a su comparecencia pública, Jara anunció en redes sociales que se comunicó con Kast. "Para desearle éxito por el bien de Chile", escribió la excandidata, en un gesto que refuerza el respeto por la voluntad popular.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

El discurso de Kast: énfasis en el respeto a la oposición

En su intervención ante simpatizantes, José Antonio Kast pidió respeto por la opositora Jeannette Jara, reconociendo sus diferencias ideológicas pero valorando su esfuerzo.

"Y ahora les quiero pedir algo muy especial. Les quiero pedir un momento de profundo respeto y silencio", solicitó Kast, advirtiendo que sin respeto, la división persistiría.

El presidente electo hizo este llamado en un momento en que sus simpatizantes empezaban a lanzar abucheos cuando el líder político mencionó a Jara.

Kast destacó la legitimidad de la oposición en la democracia. "Un gobierno tiene partidarios y tiene opositores y eso es normal y es legítimo", expreso.

"Y claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias [...] Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. y ella asumió un desafío muy difícil y se la jugó en su estilo hasta el final. Y eso al menos yo, lo valoro", agregó.

🔴 El gesto del presidente electo José Antonio Kast hacia Jeannette Jara: hizo callar abucheos, pidió respeto y valoró a la oposición



» https://t.co/MY5Y5WynbR pic.twitter.com/IoXDCqusRE — The Clinic (@thecliniccl) December 15, 2025

Kast, de 59 años y ferviente católico, arrasó en zonas mineras del norte y agrícolas del sur, superando a Jara en todos los territorios. Su victoria, con un margen similar al de Michelle Bachelet en 2013, lo posiciona para enfrentar un Congreso fragmentado, donde el bloque de derecha y ultraderecha está cerca de la mayoría en la Cámara de Diputados y empatado en el Senado.

La campaña se centró en promesas como la expulsión masiva de migrantes y cárceles de máxima seguridad, en un país con una tasa de homicidios de 6 por cada 100 000 habitantes, uno de los más seguros de la región. Kast, con vínculos a líderes de derecha en la región, lidiará con estas crisis al asumir en marzo.