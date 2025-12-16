José Antonio Kast sobre Milei: "Vamos a tener una buena relación entre Argentina y Chile"

El electo mandatario chileno se reunió con el presidente argentino y comentó que busca "buenos ejemplos" para imitar en su país.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este martes en Buenos Aires su primera visita internacional tras la victoria electoral y se reunió con el jefe del Estado argentino, Javier Milei, en lo que describió como un proceso que lo llevará a distintos países en busca de "buenos ejemplos" para su país.

"Todo va a estar bien y vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto", expresó Kast al término de su encuentro con su homólogo de Argentina.

El líder ultraderechista aterrizó por la mañana en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de la capital argentina, y llegó sobre el mediodía a la Casa Rosada (sede de Gobierno) para mantener una serie de reuniones de alto nivel.

Milei, por su parte, le deseó "el mayor de los éxitos en su gestión" y confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión del mando presidencial el próximo 11 de marzo.

Según un comunicado de la Presidencia argentina, durante el encuentro "trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto" a partir de esa fecha y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio e inversiones y cooperación en sectores clave de la economía.

Tras la reunión, Kast se dirigió a un hotel cercano donde mantuvo un almuerzo con destacados empresarios y enfatizó la importancia de "integrar todo lo que es el comercio entre Argentina y Chile, que es fundamental".

Allí brindó una conferencia de prensa de media hora en la que explicó que la decisión de que su primera visita fuera a Argentina se debió a que la relación bilateral "es muy relevante" debido, en parte, a que es el país con el que comparte su mayor frontera.