José Antonio Kast propone crear un "corredor" para devolver a los migrantes a sus países de origen

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso crear un "corredor humanitario" para devolver a los migrantes a sus países de origen, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei.
"Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países", dijo Kast.
La migración "ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino", agregó.
Según Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile, al menos 300.000 están en situación irregular.
Noticia en desarrollo...