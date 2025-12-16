Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Antonio Kast propone crear un "corredor" para devolver a los migrantes a sus países de origen

Según Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile, al menos 300.000 están en situación irregular.
Según Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile, al menos 300.000 están en situación irregular. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Buenos Aires, el presidente electo de Chile afirmó que ha planteado a diferentes mandatarios coordinar "para abrir un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus respectivos países".

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso crear un "corredor humanitario" para devolver a los migrantes a sus países de origen, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei.

"Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países", dijo Kast.

La migración "ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino", agregó.

Según Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile, al menos 300.000 están en situación irregular.

Noticia en desarrollo...

Te recomendamos
Ruido político

EP20 | T6 | Elecciones en Chile: una mirada desde el Perú

Hoy nos acompañan Mabel Huertas y Carlos Meléndez para hablar de las últimas elecciones en Chile. Analizamos los resultados y comparamos la situación política chilena con la peruana. (Bites de José Antonio Kast en T13 Chile y Gabriel Boric en TVN Chile).
Ruido político
Ruido político
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Antonio Kast Chile

RPP TV

En Vivo

Más sobre Chile

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA