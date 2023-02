La desaparición de Bao Fan recuerda a las ocurridas en 2015, cuando al menos cinco ejecutivos de compañías diferentes desaparecieron de forma similar, entre los que destacó el presidente del conglomerado Fosun, Guo Guangchang. Foto: Un miembro de seguridad chino hace guardia en la entrada de la Ciudad Prohibida en Beijing. | Fuente: AFP

El fundador del banco de inversión chino China Renaissance, Bao Fan, desapareció hace varios días sin dar razón de su paradero, según confirmó su compañía a mediados de febrero, un hecho que provocó el desplome de las acciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Sin embargo, la empresa aseguró días después que el multimillonario está "cooperando en una investigación" llevada a cabo por las autoridades de China. ¿qué ocurrió con el banquero?

Arquitecto de fusiones tecnológicas

Bao Fan es un emprendedor de 52 años que a finales de los 80 fue estudiante en la Universidad de Fudan, apareció en el mapa del gigante asiático cuando las empresas tecnológicas del país empezaron a crecer a un ritmo vertiginoso.



En 2005, tras trabajar en la década de los años 90 en Credit Suisse y Morgan Stanley durante el auge de Internet, Bao Fan fundó China Renaissance para apoyar a los empresarios tecnológicos en China.



La institución, creada como una firma de asesoría financiera, varió su rumbo pare centrarse hoy en día en banca de inversión, además de gestión de inversiones y patrimonio.



Desde sus inicios, Bao Fan y su firma protagonizaron más de una docena de acuerdos de alto perfil, entre los que se incluyen las fusiones de las plataformas de transporte compartido Didi -conocida como el Uber chino- y Kuaidi o la empresa de entrega de alimentos Meituan con la de crítica de restauración Dianping.



China Renaissance también ejerció el papel de colocador de deuda en la oferta pública inicial de 2.000 millones de dólares en los EE. UU. para el gigante chino del comercio electrónico JD.com en 2014 y en la operación de 5.400 millones de dólares para la plataforma de vídeos cortos en Hong Kong en 2021, según varios medios locales.

Bao Fan, como director ejecutivo de la entidad, realizó los movimientos pertinentes para que la firma empezara a cotizar en el parqué hongkonés desde 2018.

Reporte de desaparición



China Renaissance informó el 16 de febero que Bao Fan, llevaba días desaparecido, en un comunicado a la Bolsa de Valores de Hong Kong, en la que sus acciones perdieron un 28,2 % de su valor tras conocerse la noticia.



"La compañía no ha logrado contactar con el señor Bao Fan (...). La junta no tiene constancia de información alguna que indique que la indisponibilidad del señor Bao esté o pueda estar relacionada con los negocios u operaciones del grupo, que continúan con normalidad", indicó la compañía en un documento sin dar más detalles.



Según fuentes conocedoras de la situación y citadas por el portal de noticias económicas Caixin, Bao Fan no acudía a su oficina ni se dejaba ver en público desde hace días.

Colaborador de investigación

Este domingo el banco China Renaissance volvió a emitir un comunicado para precisar que Bao Fan, desaparecido misteriosamente hace más de diez días, está "cooperando en una investigación" llevada a cabo por las autoridades de China.

La compañía afirmó que sus operaciones continúan "con normalidad" y se ofrece a "cooperar y ayudar debidamente ante cualquier petición legítima de las autoridades chinas".



Este nuevo comunicado parece confirmar la tesis ofrecida por algunos medios que apuntaban que la situación de Bao Fan se asemejaba a las ocurridas en 2015, cuando al menos cinco ejecutivos de compañías diferentes desaparecieron de forma similar, entre los que destacó el presidente del conglomerado Fosun, Guo Guangchang, del que posteriormente fue revelado que estaba colaborando con las autoridades en unas pesquisas.



La prensa económica del país especuló en los últimos días con la posibilidad de que el suceso podría estar relacionado con una investigación iniciada por las autoridades contra Cong Lin, expresidente de China Renaissance, a cuenta de sus años como directivo del mayor banco estatal del país, ICBC. Cong Lin fue detenido por las autoridades chinas en septiembre de 2022.

Intentó mover fortuna a Singapur

De acuerdo al diario Financial Times, Bao Fan habría intentado mover parte de su fortuna desde China y Hong Kong a Singapur, territorio donde a finales del año pasado trató de crear un fondo para gestionar su patrimonio.



El artículo cita como fuentes a cuatro personas con conocimiento de los planes del banquero, intentó en los últimos meses de 2022 establecer una oficina familiar en la próspera ciudad-Estado asiática para gestionar desde allí su patrimonio.

"Como han hecho muchos chinos adinerados a raíz de las medidas (de Pekín) contra las tecnólogicas en China durante el confinamiento, estaba intentando diversificar su riqueza en Singapur", señala una de las fuentes del FT, sin revelar su identidad.

Esta misma semana, el poderoso órgano anticorrupción del Partido Comunista de China (PCCh), la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina (CCDI), prometió reforzar su campaña contra las conductas ilícitas en el sector financiero.

El portal de noticias económicas Caixin recordó que esta campaña, activa desde hace años, se ha saldado con la imputación de numerosos funcionarios de organismos reguladores y de altos ejecutivos de empresas.

(Con información de AFP y EFE)

