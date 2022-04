La influencia aviaria ocurre especialmente en aves silvestres y domésticas, pero los casos de transmisión entre humanos son extremadamente raros. | Fuente: AFP (Referencial)

China confirmó el primer caso humano conocido de la gripe aviar H3N8, aunque las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo de transmisión entre personas es bajo.

La cepa H3N8 ha estado en circulación desde 2002, luego de aparecer en aves acuáticas norteamericanas. Ha infectado a caballos, perros y focas, pero no había sido detectada en humanos.

La Comisión Nacional de Salud (CNS) de China dijo el martes que un niño de cuatro años radicado en la provincia central de Henan dio positivo a la cepa tras ser hospitalizado con fiebre y otros síntomas.

La familia del niño cría gallinas en casa y vive en una zona donde habitan patos silvestres, indicó la CNS en un comunicado.

El niño fue contagiado directamente por las aves y no se determinó que la cepa "tuviera la capacidad de infectar humanos", según la comisión.

Agregó que las pruebas a los contactos humanos cercanos al niño no detectaron "anomalías".

Transmisión única entre especies

La CNS indicó que el caso del niño fue "una transmisión única entre especies, y el riesgo de transmisión a gran escala es bajo".

Advirtió al público mantenerse lejos de aves muertas o enfermas y buscar tratamiento inmediato en casos de fiebre o síntomas respiratorios.

La influencia aviaria ocurre especialmente en aves silvestres y domésticas, pero los casos de transmisión entre humanos son extremadamente raros.

Las cepas H5N1 y H7N9 de gripe aviaria detectadas en 1979 y 2013 han sido responsables de la mayoría de los casos de enfermedad humana por influencia aviaria, según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos.

En 2012, la cepa H3N8 fue señalada como responsable por la muerte de más de 160 focas en la costa noreste de Estados Unidos, luego de provocar neumonía en los animales.

(Con información de AFP)

