Vivir para contarla: excursionista chino resultó ileso tras caer de una montaña [VIDEO]

Vivió para contarla. Un hombre que practicaba senderismo captó en un video los momentos dramáticos de su caída por la ladera de una montaña, en la provincia oriental de Anhui, en China.

El hombre, identificado como Yang Meng (42), se desplazaba en las montañas Fanzengjian, cuando de pronto perdió el equilibrio y resbaló metros abajo, debido a que las rocas estaban resbaladizas por la lluvia.

En el video, se puede apreciar cómo el hombre caminaba detrás de otro excursionista, cuando, de pronto, cae y termina deslizándose sin poder detenerse o sujetarse de algo. Su prolongada caída fue detenida por un árbol.

"Me di cuenta de que no podía levantarme en absoluto y me deslizaba cada vez más rápido. Fue entonces cuando me di cuenta: debo estar cayendo de un acantilado", relató a CNN el viernes.

El hecho ocurrió el lunes, 16 de septiembre. El video se volvió popular en la red social Douyin, la versión china de TikTok, con más de 280 000 me gusta y compartido más de 445 000 veces.

"Salí casi ileso"

Yang Meng afirmó, en un video compartido en la citada plataforma, que no había resultado gravemente herido en la caída. Sin embargo, presentaba algunos hematomas en la pierna izquierda.

“Supongo que salí casi ileso. Solo un pequeño rasguño en mi mano izquierda y un pequeño corte en mi muslo", manifestó.

En las últimas semanas, China fue golpeada por los tifones Yagi y Bebinca, dejando el primero un saldo de dos fallecidos a su paso por el sur del país y el segundo, "daños significativos", según las autoridades locales: más de 30 000 hogares quedaron sin electricidad en Shanghái y los dos aeropuertos de la ciudad se vieron obligados a cancelar cientos de vuelos.