Científico chino que modificó genéticamente a bebés es investigado por universidad donde labora

El científico chino He Jiankui afirmó el lunes haber procedido a una fecundación in vitro con genes modificados que dio nacimiento a gemelas resistentes al virus del sida, un anuncio que suscitó su suspensión de la universidad donde trabaja y críticas éticas por un acto considerado "peligroso" e "irresponsable".



El investigador, formado en Stanford en Estados Unidos y que dirige un laboratorio especializado en el genoma en Shenzhen, explicó haber empleado la técnica Crispr-Cas9, llamada "tijeras genéticas", que permite quitar y reemplazar las partes no deseadas del genoma, como se corrige una falta en un ordenador.

Las bebés, llamadas "Lula" y "Nana", nacieron por fecundación in vitro de un embrión modificado antes de ser implantado en el útero de la madre.

Modificar genéticamente un ADN puede servir para evitar enfermedades, pero esta práctica resulta problemática ya que las modificaciones genéticas serán heredadas por las nuevas generaciones.

El Southern University of Science and Technology (SUST) de la Universidad de Shenzhen ya anunció que suspendió a He Jiankui y que investigará si su experimento fue en contra d elas regulaciones éticas y académicas, según informó el MIT Technology Review.

La universidad informó que He dejó de percibir su salario desde febrero y consideró que la fecundación con genes modificados representaba "una vulneración de los criterios éticos de la academia y de sus normas".

El anuncio de este experimento médico se produjo la víspera del inicio de una conferencia de expertos mundiales del genoma en Hong Kong durante la cual el investigador chino tiene que presentar sus resultados en detalle.

Sin embargo, tras las críticas recibidas, no está asegurada su intervención en este congreso de genética.

Este autoproclamado experimento médico no fue verificado de manera independiente. El equipo chino no publicó sus resultados en una revista científica.

Un experimento "muy problemático"

Tras el anuncio, numerosos científicos e instituciones chinas criticaron este experimento. Cien de sus colegas chinos publicaron una declaración conjunta en la que criticaban el experimento y pedían que se modifique la legislación sobre la fecundación in vitro.

Además, investigadores internacionales criticaron que el anuncio haya sido realizado a través de un vídeo en YouTube

"Anunciar esos resultados en un video en YouTube es una práctica científica muy problemática", lamentó Nicholas Evans, profesor de filosofía de la universidad de Massachusetts Lowell, en Estados Unidos, que trabaja sobre temas de bioética.

"Esto aleja los procesos de control sobre los que reposan numerosos avances científicos, tales como la evaluación por los pares", agregó, interrogado por AFP.

Que se compruebe o no lo anunciado, el tema plantea "graves preocupaciones éticas", señala Sarah Chan, de la Universidad de Edimburgo, citada por el Science Media Centre.

"Hacer tales afirmaciones, al parecer para buscar deliberadamente un máximo de controversias (...) es irresponsable", agregó.

He Jiankui no respondió de inmediato a las preguntas de AFP.

