Los cancilleres del G7 también se refirieron explícitamente al aumento de la tensión entre China y Taiwán. Foto: Un buque del guardacostas chino visto desde la isla de Pingtan, el punto más cercano a Taiwán, en la provincia de Fujian, sureste de China. | Fuente: AFP

Los ministros de Exteriores del G7 enviaron este martes una advertencia a China por sus maniobras militares y pretensiones expansionistas en Asia-Pacífico, y le pidieron actuar de forma "responsable" para devolver la estabilidad en torno a Taiwán.



"Nos oponemos vehementemente a cualquier intento unilateral de cambiar el 'statu quo' por la fuerza o por coacción. No existe ninguna base legal para las reclamaciones expansionistas marítimas de China en el mar de la China Meridional y nos oponemos a las actividades de militarización de China en la región", señalaron los ministros en su declaración conjunta al término de su reunión hoy en la ciudad japonesa de Karuizawa.



Los cancilleres del Grupo de los Siete también se refirieron explícitamente al aumento de la tensión y la realización de maniobras por parte de Pekín desde el año pasado en torno a la isla autogobernada, cuya soberanía reclama, insistiendo nuevamente en "la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".

Apoyo a autonomía de Taiwán

La estabilidad en torno a Taipéi "es un elemento indispensable en la seguridad y prosperidad de la comunidad internacional y llamamos a una resolución pacífica de las desavenencias en el estrecho", añade la declaración, que también expresa el apoyo del grupo a la participación autónoma de Taiwán en organismos internacionales.



"Reiteramos nuestro llamamiento a China para que actúe como un miembro responsable de la comunidad internacional", coincidieron los máximos representantes de la diplomacia del G7, que reconocen la importancia de "comprometerse con franqueza" con China, pero también de "expresar con franqueza" sus preocupaciones directamente al país.



Los integrantes del G7 (Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos), junto a la Unión Europea, que también participó en las reuniones, se mostraron listos "para construir relaciones constructivas y estables" con Pekín a través del diálogo, para promover una relación beneficiosa para todas las partes.



El Grupo de los Siete también mostró su preocupación sobre las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos en China, así como por "la erosión de los derechos y libertades autónomos de Hong Kong", sobre los que pidieron a Pekín actuar de acuerdo a los tratados sino-británicos pertinentes.

(Con información de EFE)

