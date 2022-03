Policías custodian la Plaza de Tiananmen durante la sesión de apertura de la Asamblea Popular Nacional (APN), en Beijing, China | Fuente: EFE

El director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, advirtió al asesor de seguridad nacional del Gobierno de EE.UU., Jake Sullivan, de que su país no debería "recorrer un camino peligroso" en la cuestión de Taiwán.



Según comunicados del Ministerio de Exteriores de China acerca de la reunión, celebrada este lunes en Roma, Yang subrayó que las acciones de Estados Unidos "no se corresponden con sus declaraciones", puesto que el país norteamericano se había comprometido a "no apoyar la independencia de Taiwán".



Yang condenó "cualquier intento de apoyo a las fuerzas separatistas de Taiwán" y reclamó que Estados Unidos reconozca la "alta sensibilidad" de la cuestión taiwanesa.



Con respecto al conflicto bélico en Ucrania, Yang recordó que China "no deseaba que se llegase a esta situación" y mostró su apoyo a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.



Al igual que vienen declarando diplomáticos chinos desde el comienzo de la ofensiva militar rusa, Yang aseguró que "deben tenerse en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes", al tiempo que pedía a las partes implicadas "ejercer una moderación máxima, proteger a los civiles y evitar una crisis humanitaria".



Asimismo, Yang expresó su rechazo a "cualquier palabra o acción que difunda información falsa acerca de la posición de China".



Recientemente, medios estadounidenses publicaron que Rusia habría pedido ayuda militar a China, algo que fue negado este lunes por uno de los portavoces de la Cancillería china, que lo describió como "pura desinformación".



Yang pidió además que las relaciones entre ambas potencias "se adhieran a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación", pautas marcadas por el presidente chino, Xi Jinping, durante su última reunión por videoconferencia con su homólogo estadounidense, Joe Biden.



China "no permite la injerencia de fuerzas externas"

El funcionario chino señaló que su país "no permite la injerencia de fuerzas externas" en cuestiones internas, entre las que citó Xinjiang, Tíbet y Hong Kong.



Ambas partes acordaron fortalecer su cooperación para hacer que las relaciones entre ambas potencias "vuelvan al camino correcto para desarrollarse de forma estable y saludable".



Taiwán es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con China, que reclama la soberanía sobre la isla.



Fuentes de las fuerzas de seguridad nacional de la isla citadas por la prensa local alertaban recientemente de que Pekín podría aprovechar la situación en Ucrania para comenzar una "guerra cognitiva" que tendría como objetivos convencer a los taiwaneses de que Estados Unidos "no honraría su compromiso de defenderla" y "sembrar la división".



(Con información de EFE)

