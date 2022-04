Colombia: Gustavo Petro, candidato presidencial de izquierda, firma ante notario que no expropiará si gobierna

Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia. | Fuente: Twitter Gustavo Petro

El candidato de izquierdas Gustavo Petro firmó este lunes una declaración jurada ante notario en la que promete que no expropiará empresas ni bienes particulares si sale elegido en las presidenciales de Colombia del próximo 29 de mayo, para combatir la que es una de las principales acusaciones de la derecha en su contra.



"Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. NO expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie", se lee en la declaración jurada que firmó hoy, junto a su fórmula para la vicepresidencia, la abogada Francia Márquez.



Petro, exalcalde de Bogotá y que es el favorito en intención de voto en las últimas encuestas, aseguró que se vio "en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana" debido a la "campaña de miedo" que hay en su contra y a la que achaca su derrota ante el actual presidente, Iván Duque, en las pasadas elecciones.



"Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Nada más alejado de la realidad", afirmó Petro, quien invitó al resto de candidatos a seguir sus pasos para que "digan con claridad que no permitirán que expropien al campesinado de Colombia".

Ante notario y en documento público bajo gravedad de juramento, si incumplo sería delito, me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno.pic.twitter.com/2dDygu3G5i — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2022

Según su declaración "el Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos, mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el Congreso".



Petro ha denunciado en múltiples ocasiones ser víctima de una campaña de desprestigio y mentiras en su contra, entre ellas las acusaciones de expropiación y de convertir a Colombia en Venezuela. (EFE)