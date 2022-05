Elecciones en Colombia: "Pese al favoritismo hacia Petro, los resultados aún son inciertos", afirma politólogo

"Pese a que Petro es favorito, los resultados pueden dar sorpresas", señaló Olivari | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mauricio Due񡳠Casta񥤡

El polítólogo peruano radicado en Colombia Walter Olivari, en diálogo con RPP, señaló que, a pesar del favoritismo electoral hacia la candidatura del izquierdista Gustavo Petro, aún no es posible predecir que no haya una segunda vuelta presidencial, más aún cuando, en los últimos días, candidaturas como la del magnate Rodolfo Hernández han repuntado.

"Mañana habrá un proceso electoral que tiene un favorito que es el candidato Gustavo Petro. Pero no necesariamente garantiza la cantidad necesaria para un triunfo puesto que se reclama el 50% más uno para que ya no haya segunda vuelta [...] Al segundo, que es el candidato Gutiérrez, le lleva más o menos 20%, un 46% Petro, un 26% Gutiérrez", señaló.

Además, Olivari precisó que otros dos factores que no permitían "asegurar resultados" son que el derecho a sufragio no es obligatorio y que el lunes 30 es feriado nacional y las personas prefieren "salir de las grandes ciudades".

"El proceso electoral no garantiza una presencia masiva de la ciudadanía por dos razones. La primera es que el voto en Colombia es libre [...] El segundo es que el lunes hay un feriado, por lo tanto, mucha gente, de manera no muy responsable cívicamente, comienza a retirarse de las grandes ciudades y esto haría que la votación pudiera tener una merma. Por lo tanto, yo diría que el resultado todavía, a pesar del favoritismo de uno, es bastante incierto", explicó.

Temas urgentes

Olivari señaló que, en estos comicios, el elector colombiano tiene como prioritarios 3 temas: la pobreza y el desempleo, la calidad de los servicios estatales, y el accionar político del presidente Duque, que representa a la derecha colombiana.

"La COVID ha lastimado a una población frágil [...] que ha perdido el empleo y esto se nota. La suma de la pobreza [...] se ha incrementado en 5 millones. Segundo, el tema de los servicios que, como se comentó en las protestas durante la pandemia, habían sido plenamente privatizados. El servicio de salud [...], servicios educativos y el servicio de prevención social o jubilación [...] El tercero, diría que es el asunto del régimen del presidente Duque, al cual se le califica de anodino. Es decir, un presidente que no ha estado, para muchos, a la altura de las respuestas de una situación [...] tan dramática como el COVID [...] y eso se le está cobrando al sector que quiere la continuidad de un régimen como el de Duque", explicó.

En ese sentido, Olivari consideró que las protestas contra el actual presidente de Colombia "ha influido en el crecimiento" de Petro, aunque "no se puede clarificar si esta tendencia se cumple en la primera vuelta".

Cambios en el panorama político

Olivari consideró que el crecimiento de las simpatías por la izquierda, incrementados por las protestas ciudadanas durante la pandemia, marca un cambio en el panorama político colombiano caracterizado por el "bipartidismo entre conservadores y liberales".

"Empiezan a desaparecer dos grandes entidades partidarias: el partido liberal y el partido conservador, que han tenido 150 años de un bipartidismo que casi era incólume, que empieza a desmenuzarse en los últimos 10, 12 años", sostuvo.

Además, señaló que no calificaría a Petro como alguien "de extrema izquierda", sino más bien como un "socialdemócrata moderado".

"Pero su propuesta no estaba dentro de la tradición colombiana de dos partidos, liberal y conservador, donde ellos establecían las reglas y que hoy tienen temor a que esto cambie", precisó.

Voto evangélico

Por otro lado, el politólogo señaló que el sector evangélico en Colombia, "muy activo en política", tiene cierta importancia en el escenario electoral pero no es determinante.

"Hay una presencia no muy numerosa pero muy activa en política de grupos evangélicos, que no es la primera vez que participan porque ya tienen varias jornadas anteriores, [...] pero, en los grandes procesos, ellos básicamente van muy detrás y generalmente acompañan a un candidato favorito pero su representación electoral no es muy notoria", explicó.

Además, subrayó que su actual presencia "en el Poder Legislativo y en las instituciones de gobernaciones o alcaldías repartidas en el país", ha mostrado posiciones "a veces son muy radicales" como el de apoyar la campana antivacuna durante la pandemia.



"No desaparecen en el mapa por escasa participación, pero se mantienen con un nivel bastante bajo", opinó sobre este sector religioso.