La exsenadora Claudia López, del partido Alianza Verde, es la virtual alcaldesa electa de Bogotá. | Fuente: AFP

Bogotá eligió este domingo a su primera alcaldesa, la centroizquierdista Claudia López, homosexual y figura anticorrupción, en el marco de los comicios locales más pacíficos que se han disputado en años en Colombia.



"Cambiamos la historia! (...) Ganamos la Alcaldía Mayor de Bogotá", proclamó la dirigente opositora, de 49 años, tras el escrutinio que señaló su apretada victoria en la capital colombiana.



López, aspirante por una coalición del Partido Verde y el Polo Democrático de izquierda, se impuso con el 35,23% de los apoyos contra el 32,47% del liberal Carlos Fernando Galán, quien reconoció su derrota con el 99,41% de los votos escrutados por la Registraduría Nacional.



Su victoria abre una nueva página en un país donde históricamente han gobernado hombres de las élites conservadora y liberal.



López, que asumirá el 1 de enero, se pondrá al frente de una capital de 7,2 millones de habitantes agobiada por problemas de movilidad y una alta percepción de inseguridad.



Conocida por su carácter explosivo y su disciplina, la mandataria electa impulsó sin éxito, en 2018, una consulta popular contra la corrupción en la política.



La candidata a la alcaldía de Bogotá por Alianza Verde, Claudia López, celebra su triunfo en las elecciones regionales. | Fuente: EFE

Inusual proceso pacífico

Como investigadora académica, indagó el llamado fenómeno de la parapolítica: la alianza de líderes públicos con los sanguinarios grupos de ultraderecha, lo que le costó el exilio.



También es conocida por su vehemente oposición a la derecha que gobierna Colombia desde hace poco más de un año con Iván Duque a la cabeza.



"Ser mujer no es un defecto, ser una mujer de carácter, firme (...) no es un defecto. Ser gay no es un defecto, ser hija de una familia humilde no es un defecto", había dicho en una entrevista con la AFP la semana pasada.



López fue elegida en uno de los procesos más pacíficos en años en Colombia, pese a los episodios de violencia que empañaron la campaña.

"Han sido las elecciones territoriales más pacíficas de los últimos años", dijo Juan Carlos Galindo, jefe de la Registraduría, jefe del organismo encargado de organizar las votaciones.

Los colombianos -según Galindo- prácticamente pudieron votar en todos los puestos habilitados, en los primeros comicios locales que se organizan desde el acuerdo de paz en 2016 con la ya disuelta guerrilla FARC.



El proceso revestía especial complejidad por el alto número de candidatos y las amenazas de seguridad en algunos territorios donde operan grupos armados financiados por el narcotráfico o la minería ilegal, luego del desarme de la exguerrilla FARC.



