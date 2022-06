Fico Gutiérrez anima a votar por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia

'Fico' Gutierrez anima a votar por Rodolfo Hernández | Fuente: Twitter Fico Gutierrez

El excandidato a la Presidencia de Colombia Federico 'Fico' Gutiérrez ha animado a sus votantes a votar por el aspirante Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de los comicios —previstas para el 19 de junio— y asegura que no ha pedido nada a cambio por este apoyo.

'Fico' ha lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que su principal intención siempre ha sido que en Colombia se respeten las libertades y los principios democráticos, unos valores que, según considera, se ven mejor reflejados en la propuesta que representa Hernández.

"Invito a las más de cinco millones de personas que votaron por nosotros para que votemos por ellos, para que tengamos un país con futuro, con libertades y con democracia y que sea lo mejor para Colombia", ha explicado.

"Siempre dije que de no pasar a una segunda vuelta presidencial, apoyaría a quienes se enfrentaran a quienes ponen en riesgo la Democracia y las libertades Colombia", ha remarcado 'Fico' en lo que supone un nuevo ataque al aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Así, aunque ha mostrado públicamente su preferencia, el excandidato ha incidido en que no ha mantenido conversación alguna con ninguno de los dos aspirantes a suceder a Iván Duque al frente de la Presidencia de Colombia. "No me he reunido con ellos, ni necesito hacerlo", ha dicho.

"Lo importante, más allá de cálculos políticos e individuales, es cuidar a Colombia y ese ha sido siempre nuestro propósito y por eso no ando reuniéndome con uno u otro candidato a ver si me ofrecen algo, no estoy pidiendo nada, ni lo voy a pedir", ha enfatizado 'Fico', quien ha garantizado que no va ha involucrarse en el futuro gobierno.

"Apoyaré lo que esté de acuerdo y lo que no, pues lo diré de manera constructiva, porque quiero lo mejor para el país", ha añadido el que fuera alcalde de Medellín y aspirante a la Presidencia por la coalición Equipo por Colombia.



Reunión de Hernández con Fajardo

Por otro lado, Hernández se ha reunido con otro de los que fuera candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, punta de lanza de la propuesta de la coalición Centro Esperanza y que apenas logró reunir un 4,2 por ciento de los apoyos.

Este encuentro ha tenido lugar en el domicilio de Fajardo. A la salida, el propio Hernández ha reconocido estar de acuerdo con una gran mayoría de los temas abordados, si bien hay puntos en los que discrepan como la modificación del Congreso o la eliminación de las embajadas, según recoge el diario 'El Tiempo'.

"Estamos hablando con el grupo de Fajardo para ver lo que yo pienso (...) y lo que ellos piensan, poderlo interrelacionar y sacar lo mejor de esos dos pensamientos para ayudarle realmente a Colombia", ha apuntado Hernández.

Por su parte, Fajardo ha apuntado que ambos equipos están abordado los puntos donde se deben "hacer ajustes" para perfilar un "programa de gobierno que después se convierta en un plan de desarrollo para un gobierno en cabe de Rodolfo Hernández".



¿Parte con ventaja?

Hernández dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasando a segunda vuelta y apenado de esta a 'Fico', a quien las encuestas daban como principal rival del máximo favorito Petro.

En concreto, Petro logró un 40,3 por ciento de votos, mientras que Hernández sumó el 28,1 por ciento de papeletas, por delante de 'Fico', que aglutinó algo menos del 24 por ciento de los votos.

Ahora, de cara a la segunda vuelta, las predicciones otorgan a Hernández una intención de voto algo superior al 50 por ciento, mientras que Petro lograría el 45 por ciento de los apoyos. Las últimas tendencias apuntan también a un incremento de los votos en blanco.

(Con información de Europa Press)

