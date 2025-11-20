Gustavo Petro ante críticas por gastos en club de striptease en Lisboa durante viaje oficial: "He aprendido a no comprar sexo"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves en sus redes sociales que ha aprendido “a no comprar sexo” y que prefiere la seducción y la poesía cuando se trata de relaciones íntimas, todo en medio del revuelo causado por la revelación de una visita suya a un club de striptease en Lisboa, durante un viaje oficial a Portugal en calidad de jefe de Estado.

El gasto de 209 969 pesos colombianos (aproximadamente 40 euros) en el Ménage Strip Club, registrado en mayo de 2023, salió a la luz pública esta semana tras la difusión de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El mandatario ordenó la publicación de sus cuentas bancarias desde 2022 para demostrar que sus ingresos son legítimos y rechazar las acusaciones de narcotráfico que motivaron su inclusión, junto a su esposa Verónica Alcocer y otros allegados, en la conocida Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

¿Qué dijo Petro en X?

En respuesta a una publicación de la periodista María Andrea Nieto, que ironizaba sobre la posible actividad del presidente en el local nocturno, Petro escribió: “Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo”.

Un día antes, el presidente había adelantado: “Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio”.

En el mismo mensaje insistió en que la revisión de sus cuentas busca evidenciar “el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”.

La publicación de gastos de Petro

La decisión de hacer público los movimientos financieros se produjo después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyera a Petro y a varios de sus familiares y colaboradores en la Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El informe de 31 páginas de la UIAF, filtrado a medios, también registró compras en tiendas de lujo como Gucci y Prada en Estados Unidos y Europa.

Petro ha reiterado que está dispuesto a que se investiguen sus cuentas y las compare con sus declaraciones de renta, ya publicadas, para despejar cualquier duda sobre la procedencia de sus recursos.

La polémica del club de Lisboa coincide con críticas por un reportaje del diario sueco Expressen que cuestiona presuntos gastos de lujo de la primera dama, Verónica Alcocer, durante una visita a Estocolmo. El presidente aclaró que Alcocer “no gasta un peso del erario colombiano y tiene derechos y libertades” y que ambos están separados “hace años”.