Colombia, al igual que varios países sudamericanos, aún no puede salir de la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus y los más golpeados han sido las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza. Desde el 22 de abril, el Gobierno Nacional ha estado brindando apoyo económico a millones de hogares colombianos y lo seguirá haciendo hasta diciembre, tal como anunció el presidente Iván Duque.

Desde el último 6 de julio, el Ingreso Solidario está a cargo del Departamento para la Prosperidad Social. Esta entidad son los encargados de liderar los programas de transferencias monetarias del Gobierno Nacional. Este cambio no implica que tengas que realizar un nuevo trámite para ser uno de los beneficiarios. No. El apoyo económico seguirá llegando a todos los beneficiarios. Ya sabes no hay sorteos, nuevas inscripciones. No se deje engañar.

¿Quieres saber si eres uno de los beneficiarios del Ingreso Solidario?

El último reporte, del 6 de julio, señala que 2,6 millones de hogares colombianos han sido beneficiarios, lo que representa el 87 por ciento de la meta de tres millones. Como ya te mencionamos no tiene que realizar ninguna inscripción previa. Lo único que debes realizar es ingresar a la página oficial de https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Aclaramos a la ciudadanía que en este momento las únicas url oficiales para suministrar información oficial del programa Ingreso Solidario es https://t.co/8RUZGfz9Iw o https://t.co/rCE0DrS86I. Hacemos un llamado para verificar y no dejarse engañar por páginas falsas.

¿Cuándo se empezará a pagar el cuarto giro de 160.000?

El directo del Departamenteo Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, informó que desde la segunda semana de julio se estará entrenando el cuarto giro del Ingreso Solidario. Lo único que debes realizar es ingresar a tu cuenta bancaria o plataforma donde recibiste tu anterior subsio para verificar si te han realizado el nuevo pago de 160.000 pesos.









¿Eres un de los beneficiados, pero no tienes cuenta en el sistema financiero?

No te preocupes. Te van a enviar un mensaje de texto al celeular para indicarte el banco donde debes abrir su cuenta y así recibir el apoyo económico. Ahí se te depositará los tres giros de 160.000 pesos y los que vendrán hasta diciembre.





¿Te quedan dudas sobre el Ingreso Solidario?

No te alarmes o preocupes. Prosperidad Social atenderá todas las inquietudes de los ciudadanos a través de sus tres canales.

Correo electrónico: ingresosolidario@prosperidadsocial.gov.co

Línea Nacional 018000951100

Línea Bogotá: (57+1)5954410



Ingreso solidario DNP o DPS ¿cuál es el correcto ahora?

Desde el 3 de julio, el Departamento para la Prosperidad Social es el encargado de administrar el dinero que se entregará a las familias vulnerables, por eso el Ingreso Solidario pasó de ser DPS.

Lugares dónde cobrar el Ingreso Solidario

Las entidades bancarias en las cuáles se puede cobrar el Ingreso Solidario DNP son las siguientes: