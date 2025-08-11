"Miguel Uribe Turbay había alertado en más de 20 oportunidades sobre su seguridad", señala periodista colombiano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uribe Turbay falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona | Fuente: RPP

Felipe García, periodista de Blu Radio, de Colombia, señaló que, antes del atentado, el senador y aspirante presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, había alertado en más de 20 oportunidades sobre su seguridad a la Unidad Nacional de Protección.

"Desde ese primer momento en el cual Miguel Uribe Turbay sufrió este atentado terrorista por parte de este joven de apenas 15 años, desde las altas esferas del gobierno del presidente Gustavo Petro, del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, ordenaron reforzar justamente todos los esquemas de los precandidatos y de los candidatos presidenciales para las elecciones del próximo año", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Incluso el propio Miguel Uribe Turbay había alertado en más de 20 oportunidades a la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad que se encarga de prestarle la seguridad a todos los políticos de nuestro país, sobre riesgos en su seguridad. Sin embargo, su equipo de abogados dijo desde el primer momento que nunca fueron escuchados y que todos estos llamados de alerta fueron omitidos", agregó.

Como se recuerda, Uribe Turbay falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona, mediante un sentido mensaje.

Elecciones de 2026 se llevarán de manera normal

En otro momento, García comentó que se tiene previsto que las elecciones se lleven de manera normal en 2026. No obstante, precisó que habrá un clima de tensión tras la muerte de Uribe Turbay.

"Las elecciones, según el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se van a llevar de manera normal el próximo año. Para la primera y la segunda vuelta ya está todo listo en materia de seguridad. Sin embargo, obviamente estas van a ser unas elecciones más tensas", aseveró.