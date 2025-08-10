Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Rafael López Aliaga planteará al Concejo Municipal retirar la medalla de Lima otorgada a Gustavo Petro en 2012

Gustavo Petro fue condecorado cuando era alcalde de Bogotá.
Gustavo Petro fue condecorado cuando era alcalde de Bogotá. | Fuente: Composición de RPP con fotos de Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Para el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se debe retirar la condecoración otorgada a Gustavo Petro por desconocer la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:06

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, planteará que el Concejo Municipal evalúe si retira la medalla de la Ciudad de Lima que se le otorgó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando era alcalde de Bogotá en 2012.

El reconocimiento fue entregado por la entonces alcaldesa Susana Villarán, quien también declaró a Petro Urrego como huésped distinguido de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria política y profesional.

El planteamiento de López Aliaga toma lugar después de que el mandatario colombiano desconociera la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

“Voy a someterlo al Concejo. Si el Concejo decide así, sí; yo creo que no merece. Es una persona que nos está insultando, está invadiendo territorio peruano… persona no grata. Creo que no merece la medalla de Lima una persona que nos está insultando todo el tiempo [sic]”, declaró a la prensa.

López Aliga se pronuncia tras anuncio de proceso sancionador contra la MML

En otro momento, López Aliaga se refirió al proceso sancionador que inició el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contra la MML, en el cual se pretende imponer una multa superior a los 160 millones de soles ante la falta de un certificado ambiental relacionado con la ejecución del proyecto Vía Expresa Sur.

El alcalde capitalino respondió que no fue necesaria la certificado, debido a que la comuna solo ejecutó la recuperación de espacios.

“Nosotros tenemos el mandato judicial de recuperar un área que no tenía por qué tener nada, es una vía metropolitana”, alegó.

El burgomaestre emitió estas declaraciones tras la inauguración de nuevas pistas y veredas en el asentamiento humano Buenos Aires, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Este proyecto abarcó la renovación integral de la calle Los Capulíes, pasaje Los Claveles, pasaje Los Rubís, pasaje Las Flores y la calle Saco Oliveros.

Los trabajos incluyeron los fresados de las pistas, la aplicación de pavimentos y además la construcción de nuevas veredas en diversos frentes de la obra.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rafael López Aliaga Municipalidad de Lima Isla Chinería Gustavo Petro

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA