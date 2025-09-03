Últimas Noticias
Petro califica como "asesinato" el ataque militar de EEUU contra embarcación en el Caribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia, hablando en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración Desarrollo este martes, en Riohacha (Colombia).
Gustavo Petro, presidente de Colombia, hablando en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración Desarrollo este martes, en Riohacha (Colombia). | Fuente: EFE/ Presidencia de Colombia | Fotógrafo: Presidencia de Colombia
Agencia EFE

por Agencia EFE

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano indicó que en su país desde hace décadas se captura a “los civiles que transportan drogas sin matarlos”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó como "asesinato" el ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas por aguas del Caribe en el que murieron once supuestos "narcoterroristas" del Tren de Aragua.

"Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo", dijo Petro en su cuenta de X acompañado de las imágenes del ataque divulgadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, aseguró que en Colombia desde hace décadas se captura a "los civiles que transportan drogas sin matarlos".

"Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico", agregó el mandatario colombiano.

Ataque militar estadounidense en el Caribe

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes en la Casa Blanca que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por narcotraficantes en aguas del Caribe donde EE.UU. ha hecho en las últimas semanas un despliegue naval con el propósito de "frenar el flujo de drogas", según Washington.

La Casa Blanca defendió la semana pasada esa operación, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.

El Gobierno colombiano, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), rechazó el lunes "la lógica de intervención" durante una reunión virtual de cancilleres convocada para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela.

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
