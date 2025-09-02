Donald Trump difundió video de la destrucción de embarcación con drogas: "El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de sus redes sociales el anunció que hizo más temprano en la Casa Blanca sobre la destrucción de un barco cargado de drogas procedente de Venezuela por parte de la Marina estadounidense en el mar Caribe, donde su país ha posicionado busques de guerra.

El jefe de estado norteamericano dio mas detalles del operativo y reveló que producto del ataque murieron "11 terroristas" del Tren de Aragua. Trump acompañó su publicación con un video satelital de la destrucción de la embarcación.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur", posteó el presidente en su red social Truth.

Trump puntualizó que el Tren de Aragua "es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental".

El presidente indicó que el ataque ocurrió cuando "los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos".

"El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!", concluyé el post de Trump.

El video compartido por Trump fue replicado por el secretario de Estado, Marco Rubio y y la portavoz del presidente, Karoline Leavitt, en sus redes sociales.

Trump asegura que 11 "terroristas" del Tren de Aragua fueron eliminados en ataque a barco | Fuente: EFE

Un "ataque quirúrgico"

Más temprano fuentes del Pentágino confirmaron la destrucción de la embarcación a la agencia de noticias de EFE y calificaron el operativo como un "ataque quirúrgico" contra un grupo clasificado como "narcoterrorista" en aguas cercanas a Venezuela.

"Las fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque preciso contra un buque utilizado para el narcotráfico", indicaron altos cargos de Defensa.

La tarde de este martes, en la Casa Blanca, el presidente Trump había destacado la labor del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo informó sobre el ataque a una embarcación presuntamente cargada de drogas procedente de Venezuela.

"Grandes cantidades de drogas han estado ingresando a nuestro país desde Venezuela durante mucho tiempo. Hoy eliminamos una de esas embarcaciones", señaló Trump.

Rubio, por su parte, escribió: "Como anunció el presidente, nuestras fuerzas armadas realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas proveniente de Venezuela, operado por una organización narcoterrorista".

EE.UU. mantiene desplegados ocho buques militares con misiles y un submarino nuclear en el mar Caribe, cerca de Venezuela, como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas que, según Washington, afecta a sus comunidades.

En respuesta, Nicolás Maduro, cabeza del régimen chavista en Venezuela, alertó ayer, lunes, sobre lo que calificó como la "mayor amenaza en un siglo" para América, y advirtió que su país responderá "en armas" ante cualquier agresión.