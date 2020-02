Raquel Guillán acudió a trabajar al día siguiente de la agresión. | Fuente: Facebook

Un acto de acoso sexual ha sido castigado en España en un juicio rápido celebrado este martes. El hombre que besó a Raquel Guillán, periodista de la Radio Televisión Canaria, sin su consentimiento, tendrá que abonarle una indemnización de casi 2500 euros y tendrá que cumplir una orden de alejamiento de 16 meses.

El hecho ocurrió el 22 de febrero, cuando Guillán se encontraba cubriendo la alerta meteorológica en la isla. Cuando estaba hablándole a la cámara, un hombre se lanzó sobre ella y la besó en la mejilla.

"En ese momento, me sentí indefensa y agredida. Yo seguí con la conexión de forma robótica, pero ya no estaba ahí. Me quedé en shock", confesó la periodista a Verne.

UNA SEGUNDA AGRESIÓN

Sin embargo, esta no es la única agresión que sufrió la joven periodista, pues tras algunos minutos, el acosador y su amigo volvieron a acercarse a ella, quien no dudó en increparle lo hecho y decirle que iba a llamar a la Policía. El hombre salió corriendo, pero dejó caer su billetera, por lo que la joven la tomó con el objetivo de que fuese identificado por las autoridades policiales.

De acuerdo con la periodista, el acosador la empujó y le jaló los cabellos buscando recuperar su billetera, por lo que ella cayó al suelo de espaldas. La billetera fue retenida por el personal de un hotel aledaño hasta que las autoridades llegaron al lugar.

Es por esta segunda agresión que el hombre ha sido condenado a pagar 130 euros por concepto de responsabilidad civil, en una sentencia firme que no admite recurso, según informó la reportera, que recibió miles de mensajes de apoyo en las redes sociales.

"Todos los mensajes que he recibido me han hecho saber que no estoy sola. Por eso, hoy más fuerte que nunca", expresó en su cuenta de Instagram.