Blanca Fernández Ochoa tras ganar su medalla olímpica | Fuente: EFE

Las autoridades españolas hallaron este miércoles el cadáver de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, reportada como desaparecida el pasado 24 de agosto. El hallazgo se dio en medio del masivo operativo de búsqueda de la exdeportista, quien en 1992 se convirtió en la primera mujer de su país en ganar una presea en unos Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizaba desde el lunes en Madrid.

El cadáver fue encontrado en el Pico de la Peñota, en el límite entre Segovia y Madrid, por los equipos de búsqueda desplegados en la zona de Cercedilla, en la capital de España, pasadas las 11:00 a.m. (06:00 a.m. en Perú), informaron fuentes de la investigación citadas por la agencia EFE. El hallazgo se dio en el tercer día de búsqueda y si bien inicialmente no se determinó la identidad del cuerpo, fuente citadas por la prensa española confirmaron posteriormente que era el de la exesquiadora.

El hallazgo fue comunicado a los familiares de Blanca que se encontraban en una zona de coordinación cercana y que abandonar la carpa en la que se encontraban al conocer la noticia. Se han vivido escenas de tensión y algunos familiares de la exesquiadora han roto a llorar. En una primera reacción a la noticia, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, expresó la "absoluta consternación" del organismo por la muerte de la exesquiadora, a la que definió como "una leyenda del deporte español y mundial". “Mi cariño para toda su familia”, tuiteó el presidente de España, Pedro Sánchez, al informar sobre la noticia.

La Peñota, zona del hallazgo del cadáver en la sierra de Madrid

Desaparecida

Blanca Fernández Ochoa fue vista por última vez comprando comida en un supermercado de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el pasado sábado 24 de agosto. Su auto fue encontrado en un estacionamiento de la zona de Cercedilla, donde se realizó el operativo de búsqueda desde el lunes, conocido como Las Dehesas. Desde allí los familiares monitoreaban los trabajos y allí recibieron la noticia del hallazgo del cadáver. El Pico de la Peñota, donde se recuperó el cuerpo, está a unas dos horas de Las Dehesas.

La exdeportista era muy aficionada a salir a hacer senderismo, según declaraciones de sus familiares a la prensa, especialmente en la sierra madrileña, un lugar que conocía bien. Fuentes citadas por la agencia EFE señalaron que un ciudadano alertó a los investigadores de que había visto a Blanca, que no llevaba mochila y se dirigía al pico de La Peñota, el lugar del hallazgo del cadáver. Durante la búsqueda, los responsables de investigar la desaparición dijeron que no descartaban ninguna hipótesis respecto al caso. (Con información de EFE)

Blanca Fernández Ochoa, hermana de Francisco Fernández Ochoa, primer campeón olímpico español de esquí en los Juegos de Saporo-1972, había ganado el bronce en los Juegos Olímpicos de Albertville en 1992. Ganadora también de cuatro pruebas de la Copa del Mundo, se había retirado del deporte tras su éxito olímpico. La exdeportista deja dos hijos: Olivia, que juega en la Selección Española de rugby, y David, que se dedica al mismo deporte que su hermana. (Con información de EFE)

Lola (izquierda), hermana de Blanca Fernández Ochoa, tras confirmarse el hallazgo del cadáver | Fuente: EFE | Fotógrafo: David Fernandez