Foto: El presidente de Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su participación en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista, en el que es proclamado nuevo líder de la internacional socialista. | Fuente: EFE

Los servicios de seguridad de la Presidencia del Gobierno de España interceptaron y neutralizaron el pasado 24 de noviembre un sobre con material pirotécnico dirigido al jefe del Ejecutivo, , Pedro Sánchez, informó este jueves el Ministerio del Interior.

Además, este jueves llegó otro sobre sospechoso al Ministerio de Defensa dirigido a la propia ministra, Margarita Robles, detectado por los servicios de seguridad del departamento que avisaron a los equipos policiales de desactivación de explosivos (Tedax), dijeron a EFE fuentes de la investigación.



Otros similares se recibieron el miércoles en la Embajada de Ucrania en Madrid, donde un empleado resultó herido leve al estallar el explosivo que contenía, y a la empresa de fabricación de armamento Instalaza de Zaragoza (noreste), además del detectado este jueves en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) dirigido al Centro de Satélites de la Unión Europea.

Avance de las investigaciones

Con respecto al envío dirigido a Pedro Sánchez, por correo postal ordinario, Interior recalca que, a la espera de los resultados definitivos de los análisis, podría contener una sustancia similar a la que se utiliza en los artefactos pirotécnicos.



El Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno activó los protocolos pertinentes y, tras asegurar la zona, procedió a la deflagración controlada.



El mismo día 24 y, de forma simultánea, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ordenó a las fuerzas nacionales de seguridad (Policía y la Guardia Civil) que extremasen la protección de las administraciones y edificios públicos, especialmente en lo referente a los controles de los envíos postales.



El Ministerio del Interior ha precisado que este sobre sería "similar por sus características y contenido" a los recibidos por la legación ucraniana, la empresa de armamento y la base aérea.



A la espera del avance de las investigaciones y de los resultados, Interior asegura que tanto las características de los sobres como su contenido son similares en los cuatro casos, sin incluir el enviado al Ministerio de Defensa, ya que se ha conocido después.



El Gobierno ordenó este miércoles un incremento de las medidas de seguridad en torno a las legaciones consulares presentes en España, así como en otros ámbitos que necesitan especial protección, una decisión que se suma al refuerzo de la seguridad decretado desde el inicio de la guerra de Ucrania.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en salud pública del CDC del ministerio de salud (Minsa), explicó que los virus de la gripe aviar pueden generar una pandemia. Dijo que hay dos tipos de virus: de baja y alta patogenicidad que atacan a aves, aves de corral y en algunos casos afecta a los humanos. El ser humano si se puede infectar, pero es muy raro. En EE.UU. se detectó un caso con fatiga, pero se pudo controlar, puede ocurrir, pero es raro, precisó el especialista. Además señaló que a los pelícanos se les encontró el virus de H5N1 por eso Senasa ha declarado alerta sanitaria, sin embargo no se ha encontrado identificación de H5N1 en las aves de corral, solo en los pelícanos. Advirtió que un ave muerta no debe ser manipulada por lo que recomendó no acercarse a las aves muertas, ni enfermas.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.