Presidenta de Red Eléctrica no renunciará a su cargo tras apagón en España: "No va a volver a ocurrir porque hemos aprendido"

Beatriz Corredor Sierra, presidenta de la Red Eléctrica de España, descartó renunciar al cargo luego del apagón ocurrido en el país ibérico, así como Portugal, Andorra y parte de Francia.

En declaraciones a Cadena Ser, Corredor sostuvo que tienen ya "más o menos localizada" las causas del apagón que dejó incomunicado y llevó al miedo entre ciudadanos y residentes extranjeros en España.

"Nosotros operamos el centro de control nacional, pero hay otros 35 centros al que reportan informes todos los generadores. Ese es el informe que se ha pedido Red Eléctrica y desde el Gobierno para poder saber qué sistema se desconectó", declaró al medio radial español.

Por otro lado, Beatriz Corredor descartó renunciar al cargo como presidente de la Red Eléctrica y señaló que viene colaborando con el Gobierno para encontrar las causas del apagón.

"Todos saben cuál es mi trayectoria y, honestamente, si yo pensara que podría haber hecho algo mejor, sería la primera en plantearlo. [Sobre dimitir] Sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así [...] A día de hoy no va a volver a ocurrir porque hemos aprendido, tenemos todas las medidas de seguridad para que sea así. Los ciudadanos tienen que estar tranquilos", enfatizó.

Gobierno inicia investigación

Como se sabe, el Gobierno de Pedro Sánchez dijo ayer martes que se investigará "hasta el fondo" y se exigirán responsabilidades a "todos los operadores privados" del sistema.

Además, el presidente de España informó de la creación de una comisión de investigación encabezada por el Ministerio de Transición Ecológica, con participación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Centro Criptológico Nacional y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), entre otras entidades. En esa línea, Beatriz Corredor respeta esta iniciativa del Gobierno.

Por su parte, Red Eléctrica, operador del sistema cuyo accionista mayoritario es el Estado, descartó que el apagón fuera consecuencia de una ciberataque, pero Pedro Sánchez aseguró que todavía no hay información concluyente y no descartó ninguna hipótesis.