"Se reivindica su fortaleza": La importancia de la radio como medio de comunicación durante el apagón masivo en España

España sufrió un apagón sin precedentes que dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la región peninsular hasta la madrugada de este martes, cuando la Red Eléctrica de España informó que ya se había recuperado más del 90 % de la demanda energética.

Entre el caos, la población en las zonas afectadas tuvo a la radio como gran aliado para informarse sobre los pormenores del corte de suministro eléctrico, como lo pudo constatar Vicent Argudo, director de Cadenas Musicales de Prisa Radio.

En diálogo con RPP, destacó que la radio fue fundamental para que los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, conozcan el minuto a minuto de la situación, y no ocultó su sorpresa al percibir de que algunos buscaban acceder a la radio a través de una aplicación en su celular.

"Había un chico con un celular y le estaba preguntando al de seguridad de la puerta si sabe alguna cosa. 'Es que estoy intentando conectarme a la radio -señalando el celular- y no hay modo porque no tengo internet'. Y entonces se me ocurrió a mí decirle 'pues vete, aquí hay muy cerca un supermercado donde venden radios, y dije, vete ahí y cómprate una radio a pilas'", expresó.

"La gente se volvió loca ayer buscando un aparato de radio que funcionase a pilas. Vi situaciones como vecinos con una radio a pilas puesta en la ventana y la gente abajo escuchando, coches con las puertas abiertas y la radio prendida, y la gente escuchando qué es lo que estaba pasando. O sea, ayer fue un día en los que se reivindica la fortaleza de la radio, su inmediatez, el papel que tiene que cubrir cuando suceden este tipo de acontecimientos", agregó.

Argudo destacó la vigencia de la radio como medio de comunicación y como un elemento de primera necesidad ante la ocurrencia de estos acontecimientos.

"En estas situaciones tan críticas, los más interesados son las autoridades para garantizar la seguridad de la gente, y el único medio que les va a garantizar llegar con su mensaje a cualquier lugar va a ser la radio", manifestó.

En esa línea, dijo que es importante que los gobiernos tengan en cuenta en sus planes de seguridad y emergencia, frente a este tipo de situaciones, que se dé cobertura a las estaciones de radio, que permita "garantizarles que puedan seguir encendidas".