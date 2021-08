Funcionarios de seguridad afganos patrullan después de que recuperaron el control de partes de la ciudad de Herat tras una intensa batalla con militantes talibanes, en Herat, Afganistán. | Fuente: EFE

Estados Unidos advirtió este viernes a los talibanes que no conseguirán la "legitimidad internacional" que buscan si continúan cometiendo "atrocidades" contra civiles en Afganistán, aunque aseguró que esos ataques no han cambiado sus planes de retirada militar del país.



La Casa Blanca condenó "rotundamente" el asesinato en un tiroteo en Kabul del director del Centro de Información y Medios del Gobierno de Afganistán, Dawa Khan Menapal, reivindicado por los talibanes.



"Además, hay informaciones creíbles sobre atrocidades y represalias contra civiles en varias zonas controladas por los talibanes, algo que estamos siguiendo de cerca y que nos preocupa", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.



"Los talibanes dicen que quieren legitimidad internacional, y con este tipo de acciones no la van a conseguir", agregó.



Para la portavoz de la Casa Blanca, el grupo insurgente "no tiene por qué seguir en esta trayectoria", sino que "podría elegir dedicar al proceso de paz" con el Gobierno de Afganistán "la misma energía que ha destinado a su campaña militar".



Un personal de seguridad afgano inspecciona el lugar un día después de la explosión de un coche bomba en Kabul el 4 de agosto de 2021. | Fuente: AFP

"Les instamos rotundamente a hacerlo, porque es lo que necesita urgentemente y merece el pueblo afgano", añadió.

Estados Unidos en Afganistán

No obstante, Psaki aseguró que los enormes avances talibanes no han provocado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se replantee su estrategia de retirada militar de Afganistán, que planea completar a finales de agosto.



"Él cree que el Gobierno afgano y las Fuerzas Nacionales de Defensa afganas tienen los equipos, la formación y los números suficientes" para imponerse militarmente a los talibanes, subrayó.



Los talibanes iniciaron en mayo una gran ofensiva coincidiendo con el comienzo de la retirada de las tropas internacionales de Afganistán, y han hecho ya notables avances, hasta el punto de asegurar este viernes que habían capturado su primera capital de provincia, la de Zaranj.



El Ejército afgano, con el apoyo puntual de la aviación estadounidense, está intensificando sus combates para recuperar el territorio perdido, con choques en al menos 17 de las 34 provincias afganas, que han dejado al menos 406 insurgentes muertos y 209 heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Defensa.



(Con información de EFE)

Funcionarios de seguridad afganos montan guardia frente a la casa del ministro de Defensa en funciones, general Bismillah Mohammadi, después de una explosión y ataque durante la noche, en Kabul, Afganistán. | Fuente: EFE

