El barco que chocó con el puente de Baltimore transportaba contenedores con químicos peligrosos [VIDEO]

El barco que derribó el puente de Baltimore (Maryland, EE.UU.) transportaba 56 contenedores con materiales químicos peligrosos y algunos de ellos cayeron al agua tras el impacto, explicaron los investigadores.

Las autoridades calculan que en los contenedores hay 764 toneladas de materiales corrosivos e inflamables, como baterías de iones de litio, detalló en una rueda de prensa Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés).

Agregó que algunos de los contenedores se rompieron por el choque y que se encontró brillo en las aguas del río.

Según Homendy, la zona ahora mismo es "peligrosa" por la cantidad de escombros y el mal clima, lo que imposibilita las inmersiones para que los equipos puedan verificar el estado de los contenedores que cayeron al agua.

El carguero Dali sigue en la escena del accidente, donde chocó el martes de madrugada contra el puente Francis Scott Key, cerca del puerto de Baltimore, provocando su derrumbe.



Avanzan las pesquisas

Los investigadores también concluyeron que a bordo del carguero había 23 personas, dos de ellas pilotos de la nave que serán entrevistados en los próximos días.

Las autoridades revelaron además un cronograma de los hechos según el cual el barco salió del puerto de Baltimore a las 12:39 a.m. (hora local) y sonaron varias alarmas en el buque a la 1:24 a.m.

El piloto emitió un primer aviso a los remolcadores de la zona a la 1:26 a.m. y a la 1:27 a.m. echó el ancla y avisó por radio de que iban a chocar con el puente, algo que sucedió a la 1:29 a.m.

Jennifer Homendy predijo que la investigación sobre el choque y el derrumbe del puente se alargará entre uno y dos años.

"Contamos con un increíble equipo de personas que se centran en áreas de especialización muy específicas, por lo que no tengo ninguna duda de que podremos lograr esto juntos en 12 a 24 meses", dijo.

Los equipos de rescate pausaron el miércoles hasta nuevo aviso las labores de búsqueda de los fallecidos tras hallar los cuerpos de dos de los seis trabajadores de la construcción que murieron en el derrumbe. (EFE)