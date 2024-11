Biden pide a líderes del G20 apoyar "soberanía" de Ucrania tal como EE.UU.: "Todos deberían hacer lo mismo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de EE.UU., Joe Biden, emplazó este lunes a los líderes del G20 en Río de Janeiro a apoyar la "soberanía" de Ucrania. El pedido lo formuló durante su discurso que tuvo lugar tras la apertura de la cumbre, un día después de autorizar a Kiev a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares rusos.

"Estados Unidos apoya firmemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Todos en esta mesa, en mi opinión, deberían hacer lo mismo", dijo Biden.

Un aspecto resaltante de esta invocación fue que en el lugar se encontraba el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Cabe resaltar que el Kremlin advirtió hoy sobre una nueva escalada en la guerra de Ucrania y prometió una respuesta acorde si Kiev utiliza misiles de largo alcance suministrados por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia.

"El uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev para atacar nuestro territorio significaría la implicación directa de Estados Unidos y sus satélites en las hostilidades contra Rusia, y un cambio radical en la esencia y la naturaleza del conflicto", declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, en un comunicado.

"La respuesta de Rusia en tal caso será apropiada y se dejará sentir", advirtió.

Biden pide "aumentar la presión" sobre Hamás para lograr un alto al fuego

En otro momento de su discurso pronunciado este lunes, el presidente estadounidense llamó a los líderes del G20 a presionar a Hamás para un alto el fuego con Israel, al tiempo que reiteró que "seguirá insistiendo" por lograr un acuerdo antes de ceder el poder a Donald Trump.

"Pido a todos los presentes aumentar la presión sobre Hamás, que actualmente está rechazando este trato", dijo el mandatario.

No obstante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó a Biden por haberse opuesto a sus principales planes de guerra llevados a cabo durante este último año en la ya devastada Franja de Gaza, y a sus decisiones de atacar contra Irán.

"Estados Unidos se opuso a entrar en ciudad de Gaza, en el hospital Al Shifa, en Jan Yunis y sobre todo en Rafah. Biden me dijo que si entrábamos en Rafah, estaríamos solos", criticó hoy el mandatario israelí durante su intervención ante la Knéset (el Parlamento israelí).

Asimismo, Netanyahu también le reprochó a Biden que les amenazara con dejar de suministrarles armas si finalmente lanzaban esa ofensiva terrestre contra Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, por entonces reconvertida en el último refugio seguro para los gazatíes desplazados de otros puntos del enclave.

"Biden también me dijo que detendría los envíos de armas importantes para nosotros. Unos días después apareció (el secretario de Estado estadounidense, Antony) Blinken y repitió las mismas cosas y yo les dije: lucharemos con las uñas", aseveró el líder israelí.

Lo cierto es que pese a la subida de tono de Biden, su administración desde el comienzo de la guerra en Gaza ha aprobado ventas de armas para Israel por decenas de millones de dólares, en línea con la enorme ayuda militar que le ha proporcionado durante décadas.

Según el Washington Post, la administración del presidente Biden ha aprobado más de 100 ventas militares no públicas desde el ataque del 7 de octubre, incluidas muchas municiones de artillería.

Netanyahu también le recriminó a Estados Unidos que se opusieran a su respuesta de contraataque contra Irán este pasado mes de octubre después del bombardeo iraní con cerca de 200 misiles en territorio israelí.

“Una vez más, nuestro amigo nos dijo que no había necesidad de responder. Y dije que quedarse sentados y no reaccionar no es aceptable, y respondimos”, puntualizó.

(Con información de EFE y AFP)