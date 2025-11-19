“Dos GOATS”: la Casa Blanca resaltó encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump [VIDEO]

La Casa Blanca resaltó el encuentro que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el astro portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, la Casa Blanca compartió un video, en el que se ve al futbolista y al republicano departiendo animosamente.

En el clip, se ve que también participó en el encuentro Georgina Rodríguez, modelo, empresaria y prometida del ‘Bicho’.

La Casa Blanca acompañó el video con el mensaje “Dos GOATS: CR7 x 45/47”, en referencia popular término G.O.A.T., acrónimo en inglés de la frase “Greatest of all time” (“El mejor de la historia”, en español).

La cifra 45/47 hace referencia directa a las dos gestiones de Donald Trump: en 2017, el republicano se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos, mientras que, en enero de este año, asumió como el mandatario número 47 de la historia del país norteamericano.

Se desconocen los temas que abordaron Cristiano Ronaldo y Donald Trump en su encuentro, pero, en una reciente entrevista, el futbolista dijo que deseaba tener una charla agradable con el magnate, para discutir “la paz global”.



“Mi hijo Barron me respeta ahora un poco más”

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo participó anoche en una cena celebrada en la Casa Blanca junto con el presidente Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos.

Durante un discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.

“Mi hijo es fan de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que quiero agradecerles a ambos por estar aquí”, resaltó Trump en el discurso ante sus invitados.

