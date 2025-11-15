Portugal vs Armenia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias UEFA?

Portugal cayó estrepitosamente ante Irlanda por 2-0, en un partido gris en el que terminó expulsado Cristiano Ronaldo, quien no podrá jugar el trascendental duelo del domingo ante Armenia, que el equipo de Roberto Martínez necesita ganar para conseguir el pase directo al Mundial 2026.

Portugal vs. Armenia: ¿Qué necesitan los ‘lusos’ para clasificar al Mundial 2026?

Si Portugal logra un triunfo, automáticamente logrará su boleto al Mundial 2026.

Si empatan ante Armenia: deberán esperar que Hungría no gane por más de dos goles.



Si pierden ante Armenia: tendrán que esperar que Hungría solo empate y que Irlanda gane, pero solo por dos goles.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs. Armenia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



El partido de Potugal contra el seleccionado de Armenia está programado para el domingo 16 de noviembre en el estadio do Dragao, en Oporto (Portugal). El recinto tiene una capacidad para recibir a 50 033 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Armenia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



En Perú , el partido Portugal vs Armenia comienza a las 9:00 a.m.



, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 9:00 a.m. En Portugal , el partido Portugal vs Armenia comienza a las 3:00 a.m.



, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 3:00 a.m. En España, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 3:00 a.m.



En Chile, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 11:00 a.m.



En Argentina, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido Portugal vs Armeniacomienza a las 10:00 a.m.

En Colombia, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 9:00 a.m.

En Ecuador, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 9:00 a.m.



En Bolivia, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 10:00 p.m.



En Uruguay, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 11:00 a.m.

En Brasil, el partido Portugal vs Armenia comienza a las 11:00 a.m.



En México (CDMX), el partido Portugal vs Armenia comienza a la 8:00 a.m.

¿Dónde ver el Portugal vs. Armenia en vivo por TV?

El partido Portugal vs. Armenia será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN 2 y vía streamign por Disney+ Premium. En México, el cotejo va por la señal de SKY Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Portugal vs. Armenia: alineaciones posibles

Portugal: Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Inacio, Dias, Dalot; Rúben Neves, Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Goncalo Ramos y Joao Félix.

Armenia: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Serobyan, Ranos y Eloyan.