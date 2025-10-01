Falta de acuerdo en el Congreso de EE. UU. lleva a un cierre del Gobierno y se temen despidos masivos y recortes de personal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno Federal de Estados Unidos inició un cierre parcial a las 12:01 a. m. de este miércoles tras el fracaso de republicanos y demócratas en el Congreso para acordar un presupuesto antes del fin del año fiscal.

La falta de consenso amenaza con despidos masivos, recortes de servicios y la suspensión de funciones gubernamentales no esenciales, mientras los líderes políticos se culpan mutuamente por el estancamiento.

Este es el primer cierre desde 2019, cuando un bloqueo de 35 días generó caos en aeropuertos y servicios públicos.

¿Por qué se produjo el cierre del Gobierno Federal?

Los republicanos, liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, propusieron un paquete de financiación provisional para mantener al gobierno operativo por siete semanas, pero solo obtuvieron dos de los siete votos demócratas necesarios en el Senado.

Por su parte, los demócratas, encabezados por el senador Chuck Schumer, presentaron una propuesta que incluía más fondos para la sanidad, pero esta fue rechazada por falta de 13 votos en la Cámara Alta.

“Los demócratas han votado oficialmente para CERRAR el gobierno”, afirmó Johnson en una publicación en X, señalando a los demócratas por no respaldar el plan republicano.

En respuesta, Schumer escribió que “el cierre republicano acaba de comenzar porque no protegieron la atención médica de los estadounidenses”, destacando las diferencias en torno a los subsidios del programa Obamacare y los recortes fiscales impulsados por el presidente Donald Trump.

Impacto del cierre en servicios y funcionarios

Aunque servicios esenciales como las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos y la seguridad social continuarán operando, los empleados federales de estas áreas no recibirán sus salarios hasta que se resuelva el bloqueo.

Otros sectores, como los parques nacionales, la investigación federal y los museos del Instituto Smithsoniano, enfrentan cierres inmediatos.

Según un mensaje interno del Servicio de Parques Nacionales revisado por The Washington Post, los parques con áreas al aire libre permanecerán accesibles, pero edificios y estacionamientos cerrarán.

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos e irreversibles para ellos, como dejar sin empleo a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan”, advirtió el presidente Trump a periodistas en la Oficina Oval, según reportó The Washington Post.

Esta declaración refleja la postura de la Casa Blanca, que ha ordenado a las agencias federales considerar despidos masivos en lugar de suspensiones temporales.

Antecedentes y consecuencias de cierres anteriores

Este es el primer cierre del gobierno desde 2019, cuando un enfrentamiento de 35 días entre Trump y los demócratas paralizó servicios federales, incluyendo operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, debido a la baja por enfermedad de controladores aéreos. Ese episodio, el más largo en la historia de EE.UU., obligó a un acuerdo tras generar caos en el transporte aéreo.

En 2013, otro cierre de 16 días ocurrió por disputas sobre la Ley de Atención Médica Asequible.

El actual cierre podría interrumpir programas como préstamos para pequeñas empresas, capacitación laboral para veteranos y datos económicos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Además, la investigación en los Institutos Nacionales de Salud y las inspecciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) quedarán suspendidas.

Juego de culpas y tensiones políticas

El estancamiento ha desatado un intenso intercambio de acusaciones. Los demócratas, liderados por Schumer y el representante Hakeem Jeffries, culpan a Trump y los republicanos por priorizar recortes fiscales sobre la atención médica.

“Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”, declararon Schumer y Jeffries en un comunicado conjunto, según un reporte de CNN.

Por su parte, los republicanos acusan a los demócratas de obstaculizar la financiación por demandas relacionadas con subsidios de Obamacare y la atención médica para inmigrantes.

“Los demócratas han cerrado oficialmente el gobierno federal. Están priorizando a los inmigrantes indocumentados y perjudicando a los estadounidenses trabajadores en el proceso”, afirmaron los republicanos de la Cámara de Representantes en X.

¿Qué sigue para resolver el cierre?

El Senado planea votar nuevamente este miércoles sobre el plan de financiación republicano, aunque los líderes de ambos partidos se mantienen firmes.

Los demócratas exigen la renovación de subsidios de Obamacare y la reversión de recortes a programas sociales, mientras los republicanos insisten en negociar solo tras reabrir el gobierno.

“Creo que todavía hay una mayoría de miembros de ambos partidos que podrían unirse, y espero que eso suceda en algún momento”, señaló la senadora Jeanne Shaheen, según The Washington Post, aunque expresó dudas sobre un acuerdo inmediato.

La Casa Blanca, bajo la dirección de Trump y el director de presupuesto Russell Vought, ha adoptado una postura agresiva, desafiando al Congreso con maniobras como “rescisiones de bolsillo” para retener fondos aprobados, una práctica que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha calificado como ilegal.