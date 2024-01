Ciudadanía americana: los 5 errores más comunes por los que pueden rechazar tu naturalización

Además de cumplir con ciertos requisitos como la edad, se debe realizar pruebas y pasar por una entrevista para acceder a la ciudadanía.

Luego de tener la residencia permanente, los inmigrantes buscan obtener la ciudadanía de Estados Unidos. Para ello, se deben cumplir con requisitos así como pasar por exámenes de conocimiento.

Durante el proceso, los solicitantes comenten distintos errores, algunos más comúnes que otros, en la presentación de documentos y a la hora de demostrar la veracidad de algunos elementos. Estas equivocaciones pueden causar que dicho proceso no llegue a buen puerto.

A continuación, te presentamos cuáles son esos 5 errores que pueden rechazar tu naturalización.

Educadores de ciudadanía: ¿Están listos para el Día de Martin Luther King, Jr.? Utilice nuestros materiales para preparar una lección: https://t.co/azLaPQtVqF #MLKDay2024 https://t.co/qtBWLsLhX1 — USCIS Español (@USCIS_es) January 12, 2024

No comprobar el tiempo de residencia en Estados Unidos

En el caso de que sea un residente permanente legal con cinco años en el país, deberá comprobar que realmente vive en el lugar, lo cual incluye “demostrar que ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante por lo menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de trámite de la solicitud”, apunta el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Una ausencia superior a 6 meses pero menor a un año rompe la continuidad de dicha residencia.

Ausentarse del país por largos periodos

Los requisitos de comprobar la residencia y la presencia física en el país están relacionados. Esto no quiere decir que durante el periodo reglamentario el solicitante no pueda salir de los Estados Unidos. Deberá poder justificar las ausencias del país entre 6 meses a un año y explicar cómo sus viajes no interrumpen su residencia continua, aportando pruebas como tener empleo, que familiares vivan en Estados Unidos y solicitar un permiso de reingreso.

No cumplir con las obligaciones fiscales

Para las autoridades de la Unión Americana, uno de los requisitos para solicitar la ciudadanía es “ser una persona de buena conducta moral”, esto se traduce en cumplir con sus obligaciones legales. Al llenar el formulario para solicitar la ciudadanía (N-400), deberá responder ciertas preguntas sobre su estatus fiscal, como si ha fallado en presentar alguna declaración de impuestos, si cuenta con cargos atrasados o tiene un plan de pagos. Es muy probable que si no está al día con sus obligaciones fiscales, su solicitud sea rechazada.

Celebre #MLKDay2024 poniendo a prueba sus conocimientos de educación cívica:

¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? https://t.co/TF6lJSNbCa — USCIS Español (@USCIS_es) January 12, 2024

Tener antecedentes penales

En el cuestionario, también deberá responder si alguna vez ha sido detenido por las autoridades, si se presentaron cargos o no, y si cumplió con una sentencia. Además, deberá adjuntar certificados y comprobantes, incluso si resultó absuelto. Si fue recluido en algún programa alternativo de rehabilitación, como una clínica para controlar las adicciones, también deberá presentar esos documentos. Si presenta antecedentes, lo que se recomienda es asesorarse con un abogado de migración antes de presentar la solicitud de Naturalización.

Fallar en la entrevista

En la entrevista, un agente hará preguntas sobre la información que aportó en el Formulario N-400 y sus antecedentes; además, presentará una prueba de educación cívica y un examen de inglés, del cual están exentas algunas personas mayores. Si la información que brinda durante la entrevista no corresponde con lo que está en la documentación antes presentada, posiblemente lo rechacen.