¿Cómo conseguir el pasaporte americano para mi hijo que nació en Estados Unidos?

Conoce el paso a paso y los documentos que se necesitan presentar para conseguir el pasaporte para tu hijo nacido en territorio estadounidense.

La vigente ley de Estados Unidos indica que una persona adquiere la nacionalidad norteamericana si nace en su territorio. Esto significa que un hijo de padres inmigrantes pueden obtener la nacionalidad y el pasaporte estadounidense.

Para conseguir el pasaporte norteamericano para tu hijo que recién ha nacido, se debe seguir una serie de pasos y contar a la mano con documentación correspondiente para efectuar el trámite.

En esta nota, te contamos cuáles son los pasos a seguir para conseguir el pasaporte norteamericano para tu hijo que nació en Estados Unidos.

Solicitud de pasaporte americano para un recién nacido

El pasaporte para los menores de 16 años tiene una duración de 5 años. Los documentos requeridos para sacar son los siguientes:

1. Llenar la solicitud DS-11

Debe descargar y llenar la solicitud DS-11 (formulario para solicitantes de pasaportes por primera vez menores de 16 años) y entregarlo personalmente a un agente autorizado de aceptación de solicitudes de pasaportes. Es necesario incluir el número de Seguro Social.

2. Acreditar la ciudadanía estadounidense del menor:

Para demostrar que el niño es ciudadano americano debe presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento estadounidense certificada

Reporte consular de nacimiento en el extranjero o certificación de nacimiento

Certificado de naturalización

Certificado de ciudadanía

3. Presentar documentos que acreditan la paternidad

Se debe presentar pruebas que muestren el nombre del progenitor que solicita el pasaporte en nombre del menor. En caso de usar el acta de nacimiento, tendrá que demostrar claramente el parentesco con el menor. En el caso de los decretos de adopción u órdenes de custodia, deben indicar claramente el nombre del tutor legal.

4. Acreditar la identidad de los progenitores:

Para este paso se debe presentar el documento original y copia de uno de estos:

Licencia de conducir estadounidense válida

Pasaporte emitido previamente

Certificado de naturalización

Documento vigente de identificación gubernamental (municipal, estatal o federal)

Documento vigente de identificación militar (militar y dependientes)

Matrícula Consular emitida por el gobierno mexicano

5. Presentar consentimiento de los progenitores

Los menores de 16 años no pueden presentar la solicitud por su propia cuenta. Los dos progenitores o tutores legales deben presentarse con el menor y dar consentimiento para que se emita el pasaporte. Si uno de los progenitores o tutores legales no puede presentarse, entonces el formulario DS-11 debe ir acompañado por un formulario DS-3053: Statement of Consent (declaración de consentimiento en inglés) firmado ante notario por el progenitor o tutor legal ausente.

6. Entregar una foto

La fotografía debe ser a color de tamaño 2x2 y tomada en los últimos 6 meses

7. Pagar el pasaporte

Se deberá abonar un monto de U$D 135 para poder obtener el pasaporte.