Brian Lee Hitchens no creía en el coronavirus. Ahora junto a su esposa se encuentran peleando por su vida. | Fuente: Facebook | Brian Lee Hitchens

Brian Lee Hitchens era un escéptico de la existencia del coronavirus yse encuentra ahora junto a su esposa batallando contra este virus en Florida, Estados Unidos. El hombre, quien se gana la vida conduciendo taxis por aplicativo en el distrito de Júpiter, dijo que no creía que el virus fuera algo real.

“Pensé que tal vez el gobierno estaba intentando algo, y fue como si lo hubieran arrojado para distraernos", dijo en declaraciones recogidas por el Huffington Post. “Me levantaba por la mañana y rezaba y confiaba en Dios para su protección, y lo dejaba así. Había todas estas máscaras y guantes. Pensé que parecía una histeria”, agregó.

En su cuenta de Facebook, el hombre publicaba a principios de abril que no le temía “a este virus porque sé que mi Dios es más grande de lo que jamás será este virus". Sin embargo, en una publicación de este último martes, en una larga publicación, Hitchens cambió drásticamente su perspectiva e instó a otros a hacer lo mismo.

"No quiero ver a nadie pasar por lo que pasé", expresó. "Muchas personas todavía piensan que el coronavirus es una crisis falsa", escribió. "Y no es que pensara que no se trataba de un virus real, pero en un momento sentí que estaba desproporcionado y que no era tan grave", agregó.

Durante una entrevista que brindó para un medio televisivo local, Hitchens indicó que ahora se siente mejor, pero que aún tiene neumonía y sigue siendo COVID-19 positivo. Indicó además que desde que fue ingresado por hospitalización no ha podido ver a su esposa y que no sabe cuándo es que podría salir de alta.

"Si tienes que salir, usa la sabiduría y no seas tonto como yo, así que no te pasará lo mismo que a mí y a mi esposa", concluye.